Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
МВД: За полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции
МВД: В России за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции
Правоохранители за шесть месяцев года выявили почти на 133% больше фактов организации незаконной миграции, сообщили в пресс-центре МВД.
Как говорится в сообщении, за полгода выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции, а иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.
Также на 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев.
Ранее в СК сообщили, что житель Петербурга, являющийся учредителем компании по подбору персонала, был задержан за незаконную легализацию более 400 мигрантов в течение полутора лет.