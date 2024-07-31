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Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России
Военнослужащие ВС России отработают вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия на стартовавшем третьем этапе учений. Привлечены Центральный и Южный военные округа, личный состав Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны.
Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, в ходе него должны быть отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
В МО уточнили, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации ВКС отработает снаряжение боевыми частями самолетов и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Ранее в Минобороны рассказали о ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
Напомним, в Минобороны сообщали, что ракетчиками Ленинградского военного округа отрабатывается скрытое выдвижение ОТРК «Искандер» в назначенный район. Также были отработаны электронные пуски ракет по условным целям.