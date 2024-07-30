Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий

Сейчас в РФ действуют около 20 законов, регулирующих деятельность креативных индустрий, в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру. Правоприменение в сфере креативных индустрий по видам деятельности распределено между более чем 10 органами исполнительной власти, передает ТАСС.

Закон закрепляет понятие «креативные индустрии», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Под креативным продуктом понимается результат интеллектуальной деятельности, а также продукция, услуги, работы, стоимость которых в значительной степени обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В законе также закрепляются понятия «субъекты креативных индустрий», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий».

Законом определяются виды креативных индустрий. Это могут быть сферы, связанные с использованием историко-культурного наследия. К таким видам относятся, например, народно-художественные промыслы и ремесла, деятельность галерей и прочее.

Еще один вид креативных индустрий связан с созданием и использованием произведений литературы и искусства, в том числе драматических, хореографических, музыкальных, фотографических произведений и произведений изобразительного искусства, а также результатов исполнительской деятельности (исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановок режиссеров-постановщиков спектаклей и других театрально-зрелищных представлений).

Третий вид креативных индустрий связан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - обработка данных и разработка программного обеспечения, создание компьютерных игр и видеоигр, реклама, издательское дело, а также деятельность СМИ.

Еще один, четвертый, вид креативных индустрий - прикладное творчество, под которым предлагается понимать создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, а также дизайн, архитектуру и гастрономию.

К креативным индустриям также могут быть отнесены другие виды творческой деятельности, определенные правительством РФ.