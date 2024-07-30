Госдума одобрила запрет треш-стримов

Tекст: Валерия Городецкая

Проект предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.

Он обязывает владельцев соцсетей проводить мониторинг в целях выявления «информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Также предполагается внесение изменений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающих распространение такой информации среди детей.

Кроме того, принята поправка, наделяющая Роскомнадзор правом управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации.

Ранее Госдума одобрила поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах.