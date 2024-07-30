Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».8 комментариев
Госдума одобрила запрет треш-стримов
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий запрет на распространение информации о противоправных и насильственных действиях, к которой относятся и так называемые треш-стримы.
Проект предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.
Он обязывает владельцев соцсетей проводить мониторинг в целях выявления «информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».
Также предполагается внесение изменений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающих распространение такой информации среди детей.
Кроме того, принята поправка, наделяющая Роскомнадзор правом управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации.
Ранее Госдума одобрила поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах.