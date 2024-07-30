Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
В Кремле призвали третьи страны не подогревать ситуацию в Венесуэле
Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы в связи с беспорядками против итогов выборов президента не подогревались третьими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами», – передает ТАСС его слова.
Представитель Кремля отметил, что Венесуэла должна быть свободна от внешнего вмешательства.
Также Песков добавил, что оппозиция Венесуэлы должна смириться с поражением и поздравить победителя президентских выборов.
После выборов венесуэльского президента большую часть страны охватили беспорядки. Протесты зафиксированы в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо и т. д.
Также сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.