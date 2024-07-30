В Кремле призвали третьи страны не подогревать ситуацию в Венесуэле

Tекст: Александра Юдина

«Очень важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами», – передает ТАСС его слова.

Представитель Кремля отметил, что Венесуэла должна быть свободна от внешнего вмешательства.

Также Песков добавил, что оппозиция Венесуэлы должна смириться с поражением и поздравить победителя президентских выборов.

После выборов венесуэльского президента большую часть страны охватили беспорядки. Протесты зафиксированы в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо и т. д.

Также сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.

