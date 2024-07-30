Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Протесты охватили большую часть Венесуэлы
После выборов венесуэльского президента в стране начались массовые протесты, сопровождаемые беспорядками, сообщает местное телевидение.
Беспорядки прошли в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TeleSUR и издание Nacional.
В Каракасе демонстранты планировали прорваться в аргентинское посольство, они забрасывали стражей порядка «коктейлями Молотова», в ответ правоохранители применяли газ.
В штате Ансоатеги они хотели снести статую поэта Хосе Эрнандеса, но их действия пресекли, злоумышленников задержали. Также участники беспорядков сожгли статую бывшего главы государства Уго Чавеса в другом штате.
Ранее сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.