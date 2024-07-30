Протесты охватили большую часть Венесуэлы

Tекст: Алексей Дегтярев

Беспорядки прошли в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TeleSUR и издание Nacional.

В Каракасе демонстранты планировали прорваться в аргентинское посольство, они забрасывали стражей порядка «коктейлями Молотова», в ответ правоохранители применяли газ.

В штате Ансоатеги они хотели снести статую поэта Хосе Эрнандеса, но их действия пресекли, злоумышленников задержали. Также участники беспорядков сожгли статую бывшего главы государства Уго Чавеса в другом штате.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.