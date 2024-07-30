Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.7 комментариев
Военные получили огнестрельные ранения в результате беспорядков в Венесуэле
В Венесуэле, где происходят беспорядки, пострадали 23 военных, некоторые получили огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Лопес призвал «граждан и политические силы страны сохранять спокойствие», передает РИА «Новости».
В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес выступил с призывом к народу Венесуэлы «провести массовые марши, чтобы отпраздновать победу и защитить мир в республике».
Президент страны Николас Мадуро в обращении к нации продемонстрировал фото и видео беспорядков. Он заявил: «Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?». Он заявил, что «акты насилия и фашизма не пройдут».
На вторник запланировано совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы организовать проведение большого диалога по пяти темам – экономической, социальной, культурной, духовной и политической.
«Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами», – сказал Мадуро.
Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике, в Каракаса начались столкновения полиции и протестующих.