Военные получили огнестрельные ранения в результате беспорядков в Венесуэле

Tекст: Антон Антонов

Лопес призвал «граждан и политические силы страны сохранять спокойствие», передает РИА «Новости».

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес выступил с призывом к народу Венесуэлы «провести массовые марши, чтобы отпраздновать победу и защитить мир в республике».

Президент страны Николас Мадуро в обращении к нации продемонстрировал фото и видео беспорядков. Он заявил: «Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?». Он заявил, что «акты насилия и фашизма не пройдут».

На вторник запланировано совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы организовать проведение большого диалога по пяти темам – экономической, социальной, культурной, духовной и политической.

«Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами», – сказал Мадуро.

Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике, в Каракаса начались столкновения полиции и протестующих.