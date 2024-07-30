Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан

Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.

Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.

Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.

Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.

Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.