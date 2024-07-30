Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан
Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан
Лучшим инструментом для защиты реальных доходов граждан и обеспечения устойчивого экономического роста является сдерживание инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.
Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.
Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.
Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.
Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.