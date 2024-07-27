  • Новость часаЭкс-замглавы Минобороны Булгаков не признал вину по уголовному делу о коррупции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанк спасает Россию от повышения цен
    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    Экс-замглавы Минобороны Булгаков не признал вину по уголовному делу о коррупции
    Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
    Пожарные спасли 25 человек из горящей многоэтажки в Ульяновске
    Хинштейн объяснил свои слова о «замедлении YouTube»
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    19 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    27 июля 2024, 00:46 • Новости дня

    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»

    Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Фарион отверг причастность к преступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Молодой человек, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил, что «никого не убивал».

    После ареста подозреваемый заявил, что «с Фарион ничего не делал», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Галицкий суд Львова арестовал его на два месяца без возможности внесения залога. Во время заседания дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес, спросила, не проглотил ли он язык. Подозреваемый в убийстве часто ухмылялся, гримасничал, а в ответ на вопрос показал язык дочери Фарион.


    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

    Коментарии (19)
    26 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На опубликованном ФСБ видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказывает, что согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов.

    В ходе допроса Серебряков заявил, что связался с СБУ еще в феврале 2023 года, он постоянно держал связь с мужчиной, который представился Ильей и один раз встретился с ним в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.

    Коментарии (35)
    26 июля 2024, 01:32 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что фотографировал по заданию СБУ пусковые установки «Искандер», а также оставил рюкзак на железнодорожной станции, где позже произошел взрыв.

    Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

    «Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

    Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

    Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

    Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

    По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

    Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

    «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

    При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

    Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

    «Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

    Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

    «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

    Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.

    Коментарии (11)
    26 июля 2024, 09:12 • Новости дня
    В США допустили одобрение Трампом ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов

    Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву, заявил газете The Wall Street Journal бывший госсекретарь США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

    По словам Помпео, ленд-лиз позволит Украине «занять столько денег, сколько ей будет нужно на покупку американского оружия», а «мирный план» Трампа снимет все ограничения на виды оружия для Киева. Экс-директор ЦРУ считает, что именно такие шаги позволят Трампу создать условия сделки, в случае которой война немедленно прекращается, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    Коментарии (23)
    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

    Коментарии (7)
    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

    Коментарии (0)
    26 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Хакеры RaHDit опубликовали данные иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ слила в Сеть хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), в списке есть участник зимней Олимпиады в Сочи и привлеченный за растление малолетних бывший полицейский США.

    В списке, слитом хакерами, значится проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn 1981 года рождения). Он служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Указывается, что он в отношении себя применяет местоимение «они», передает РИА «Новости».

    Также упоминается американец, бывший полицейский Пирс Таннер Рид, он был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

    В список наемников попал участник зимней Олимпиады в Сочи, проживающий в Латвии Мауринс Кристапс, он занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. С ним вместе воюет на стороне ВСУ испанский наемник Пабло Гарридо Манседо, до Украины он участвовал в различных конфликтах, а также воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

    Латвиец Юрис Альбертс Улманис из «интернационального легиона» является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно участвовал в военных действиях на Украине, снабжал вещами и финансами ВСУ, русофоб, пять лет служит в нацгвардии.

    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников, среди которых есть судимые за насилие над детьми.

    Коментарии (5)
    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    26 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине

    Кулеба заявил о конкуренции «формулы мира» Зеленского с бразильско-китайским планом урегулирования ситуации на Украине

    Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сообщил, что на переговорах в Гуанчжоу «конкуренция мирных планов» не наблюдалась, но в целом она ощущается. Киев считает это «контрпродуктивным». Кулеба призвал «фокусироваться на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, требуется решать «конкретные вопросы», а не разбираться, «чье коммюнике собрало больше поддержки стран». При этом Кулеба уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Китай участвовать во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине – министр предложил подождать саммита и «потом уже смотреть».

    Напомним, как утверждает Кулеба, своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу он заявил, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий». По словам украинского министра, «никто не будет склонять» Киев к переговорам, так как Украину «невозможно склонить».


    Коментарии (5)
    26 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Кулеба заявил, что Украину «невозможно склонить» к переговорам

    Кулеба после визита в Китай заявил о невозможности «склонить» Украину к переговорам

    Кулеба заявил, что Украину «невозможно склонить» к переговорам
    @ Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя итоги визита в Китай, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам.

    Кулебу спросили, толкает ли Китай Украину к переговорам. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить», – заявил Кулеба. Он подчеркнул, что Украина «сама будет принимать какие-либо решения». Министр также заверил, что государства Запада не пытаются склонить Киев к переговорам. Он заявил, что «это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, как заявил Кулеба, он сказал своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий».


    Коментарии (7)
    26 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери в суде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предполагаемый убийца бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион гримасничал в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

    Молодой человек показал язык дочери Фарион, передает радио Sputnik. Это произошло, когда она спросила, не проглотил ли он язык. Кроме того, во время заседания подозреваемый часто ухмылялся, а дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес.

    Напомним, 19 июля бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, она скончалась. По подозрению в нападении задержали 18-летнего жителя Днепра, в пятницу ему предъявили обвинение.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

    Коментарии (0)
    26 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Украинского комика увели со сцены за «предвыборные обещания Зеленского»

    Tекст: Вера Басилая

    Охрана музыкального фестиваля Atlas Weekend вывела со сцены украинского стендапера Сергея Чиркова за то, что он напомнил обещания Владимира Зеленского в 2019 году о быстром завершении конфликта, пишут украинские СМИ.

    Чирков не шутил над обещаниями Зеленского о том, что он положит конец эпохе бедности, кумовства и быстро завершит конфликт, но охранник вырвал у него микрофон и вывел со сцены, передает RT.

    Организаторы фестиваля заявили, что произошло «досадное недоразумение».

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда украинцы предъявят Зеленскому счет за издевку над предвыборными обещаниями.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве Фарион предъявили обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепра, задержанному 25 июля, сообщил замгенпрокурора страны Андрей Войтенко.

    По его словам, согласовано предъявление обвинения лицу, которое было задержано накануне в городе Днепре, по статье «Умышленное убийство», передает ТАСС.

    Войтенко добавил, что обвинение на суде будет требовать в качестве меры пресечения арестовать обвиняемого без права внесения залога.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (6)
    26 июля 2024, 02:40 • Новости дня
    После взрыва в районе Краматорска начался сильный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели на территории, которую контролируют вооруженные силы Украины, сообщили украинские СМИ.

    Так, сообщается о взрыве в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР. После взрыва начался сильный пожар, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы произошли в удерживаемых украинскими войсками городах Запорожье и Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, в Харьковской области Украины воздушная тревога длилась более 50 часов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    Су-27 отогнал три самолета ВВС Британии от границы над Черным морем
    На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу
    Премьер Индии собрался посетить Украину
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    Что ждет рубль после повышения ставки ЦБ

    Рубль всю неделю показывал укрепление ко всем трем валютам – юаню, доллару и евро. Эксперты связывают это с ожидаемым повышением ставки Банком России и пиком налоговых выплат в понедельник. Как поведет себя рубль после решения ЦБ в пятницу и почему эксперты называют его слишком крепким? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон на ровном месте создал политический кризис во Франции

    Начинают проясняться настоящие итоги прошедших не так давно во Франции выборов в Национальное собрание. Казалось бы, президент Франции Эммануэль Макрон одержал решительную победу, проведя своих людей на ключевые должности в парламенте государства. Однако реальная борьба разворачивается за кандидатуру будущего премьера: Макрон спровоцировал ситуацию, ранее для Франции просто немыслимую. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............