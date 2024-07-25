Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии Ретно Марсуди прислать из Москвы такую же брошь, как у официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.
Брошь из лепестков черного цветка из атласа с мерцающей сердцевиной привлекла внимание Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Украшение было прикреплено к белоснежной рубашке Захаровой, передает ТАСС.
Лавров по русскому обычаю предложил тут же подарить главе МИД Индонезии, но брошь была пришита к одежде Захаровой, тогда он пообещал прислать копию из России.
Ранее Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф пошутили про контроль женщин над мужчинами в Лаосе.