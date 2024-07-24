Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин поручил обеспечить возможность заселения в отели по водительским правам
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов разрешить россиянам заселяться в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2025 года, говорится в списке поручений главы государства на сайте Кремля, передает ТАСС.
Также Путин поручил обеспечить автомобильные туристические маршруты устойчивой мобильной и интернет-связью.
Кроме того, до 1 октября правительству поручено принять меры по обеспечению туристской отрасти автобусами соответствующего класса и рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, и об увеличении спроса на них.
Ранее политолог Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала предпосылки для развития автомобильного туризма в России.