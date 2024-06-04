Эксперт назвала предпосылки для развития автомобильного туризма в России

Политолог Линдигрин: В развитие автотуризма готовы инвестировать государство и бизнес

Tекст: Андрей Резчиков

«В России разветвленная сеть автомобильных дорог и более 45 млн автовладельцев. Безусловно, только это уже может служить предпосылками для автомобильного туризма», – отмечает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Однако, и президент, и правительство понимают, что для развития этой отрасли необходимы не только качественные трассы, но и достаточное количество заправочных станций, комфортные гостиницы, кафе с вкусной едой, устойчивая сотовая связь, оборудованные подъезды ко всем туристическим маршрутам и другие инфраструктурные объекты», – добавила эксперт.

По ее словам, средства для реализации этого планируются немалые. «Причем не только бюджетные, бизнес также заинтересован инвестировать в сферу туризма. Тем более сейчас, когда внутренний туризм в России все больше и больше набирает обороты. Поэтому считаю, что разрабатываемые меры поддержки обязательно сработают», – полагает Линдигрин.



Политолог особо отметила, что Владимир Путин лично контролирует формирование новых национальных проектов. «А нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» остается одним из ключевых в развитии страны», – сказала спикер.

Во вторник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Одной из тем обсуждения стало развитие автомобильного туризма. «Лето началось, туристический сезон уже, можно сказать, в разгаре, поэтому поговорим сегодня [об этом]: в качестве основной темы выбрана тема развития автомобильного туризма в России», – заявил глава государства.



Развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха россиян, так и для роста экономики страны, подчеркнул Путин. «Это важное направление нашей совместной работы. Чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге. И не только для людей (потому что для них это все делается), но и для экономики: деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране», – сказал глава государства.



Автомобильный туризм занимает все большую долю в путешествиях по стране, заявил на совещании министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году в России совершено 26 млн турпоездок на автомобилях, а к 2030 году ожидается удвоение этого показателя. На это нацелена утвержденная правительством концепция развития автотуризма.

Минэкономразвития уже определило направления, по которым ездит больше всего туристов. Это федеральные дороги, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения. Из них «для пилотирования нового подхода» выбраны трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды. Они охватывают 18 крупных регионов, и, по данным «Автодора», две трети всех легковых автомобилей направляется по этим дорогам к местам отдыха, рассказал Решетников.

