Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
В Германии признали проблемы с выплатами живущим в России немецким пенсионерам
Живущие на российской территории немецкие граждане начали испытывать трудности с получением пенсий из-за антироссийских санкций, заявил депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт.
Из-за санкций возникли проблемы с выплатой немецких пенсий тем, кто живет в России, заявил Шмидт, передает «Лента.ру».
В ответ на запрос парламентария парламентский статс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Германии Керстин Гризе заявила, что после введения санкций в 2022 году не прошли порядка 900 пенсионных выплат. К концу июня 2024 года из общего числа 2135 пенсионных выплат в трех странах 35 выплат все еще не проведены, сказала она.