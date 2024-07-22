То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Суд взыскал с Успенской компенсацию по иску Киркорова
Суд в Москве взыскал с Успенской около 280 тыс. рублей по иску Киркорова
Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства, взыскал с нее около 280 тыс. рублей, сообщили в суде.
Суд признал порочащими сведения, распространенные Успенской о Киркорове, она обязана опровергнуть их. Представитель певицы заявила о несогласии с иском и намерении его обжаловать, передает ТАСС.
Ранее в ходе слушаний юристы Киркорова сократили исковые требования с 10 млн до 5 млн рублей. В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником.
В свою очередь певица Любовь Успенская подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Филиппу Киркорову.