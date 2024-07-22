То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
СК: Попавший в ДТП на Чуйском тракте водитель автобуса с гражданами Монголии уснул
СК: Попавший в ДТП на Чуйском тракте водитель автобуса с гражданами Монголии уснул за рулем
Водитель попавшего в аварию на Чуйском тракте в Республике Алтай микроавтобуса уснул за рулем, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Авария произошла около 9.00 по местному времени на территории Кош-Агачского района у поселка Чаган-Узун на 853-м километре федеральной трассы Р256 (Чуйский тракт), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
За рулем находился 21-летний житель Монголии, он управлял микроавтобусом Toyota Alphard, мужчина заснул во время вождения, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
От полученных травм погибли два пассажира, пятерых человек, включая пятилетнего ребенка, доставили в райбольницу, они находятся в реанимации. Сам водитель не пострадал.
Ранее сообщалось, что все погибшие – граждане Монголии.