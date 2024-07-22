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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 12:49 • Новости дня

    Пескова спросили об обмене Гершковича

    Песков оставил без ответа вопрос об обмене Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не дает комментариев по поводу возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков оставил вопрос о том, свидетельствует ли вынесение приговора Гершковичу о том, что вопрос с его обменом может быть решен до американских президентских выборов, без ответа, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

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    20 июля 2024, 18:03 • Новости дня
    Посол Антонов: Заявления США о приговоре Гершковичу не выдерживают критики

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Эван Гершкович осужден в России не за журналистику, его шпионская деятельность доказана, заявления властей США не выдерживают критики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Эван Гершкович осужден не за журналистику, а [за] шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол напомнил, что Вашингтон сплошь и рядом проявляет двойные стандарты в отношении так называемой свободы слова, приведя в пример многолетние гонения на Джулиана Ассанжа, а также Или трагическую гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

    Антонов указал, что по версии США, «борцами за свободу» объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для США стран.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что доказано.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    21 июля 2024, 11:07 • Новости дня
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства объективного контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря засекли движущуюся к российской границе воздушную цель, это оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщило Минобороны.

    Для опознавания цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипажи ВКС России опознали цель как два американских стратегических бомбардировщика В-52Н. При приближении российских истребителей бомбардировщики развернулись от границы.

    Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

    Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

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    22 июля 2024, 00:09 • Новости дня
    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США

    NBC сообщил об отказе Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии

    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Барак Обама не стал поддерживать действующего вице-президента Камалу Харрис в ее борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

    Как заявил NBC со ссылкой на источники, Обама намерен выступить в роли объединяющего фактора между демократами, поэтому не стал выражать поддержку Харрис, передает ТАСС.

    В своем заявлении Обама назвал президента США Джо Байдена «патриотом высшей категории» за отказ от участия в выборах. Обама заявил, что достижения Байдена на посту главы государства «давали ему все права на переизбрание». Он подчеркнул, что «Джо никогда не отказывался от схватки». Обама полагает, что решение отказаться от попытки переизбрания оказалось для Байдена «одним из самых сложных в жизни».

    В заявлении Обама выразил уверенность, что Демократическая партия сможет определить «выдающегося кандидата». Свое отношение к Харрис он никак не обозначил.

    Напомним, Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Как сообщали СМИ, Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы на выборах и что действующему президенту следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна.

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    19 июля 2024, 19:09 • Новости дня
    Блинкен признал, что санкции не помешали России развивать ОПК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона смогла обеспечить работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), западные санкции ей не помешали, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Россия нашла «обходные пути» через развитие отношений с КНДР, Ираном и Китаем для поддержки своего ОПК, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, что это позволило ей продолжать проведение специальной военной операции.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

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    19 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее в пятницу осудили за шпионаж в России.

    «Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Он добавил, что возвращение Гершковича – первоочередной приоритет для действующего руководства страны, и отметил, что вместе с супругой молится за его семью.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, это имеет документальные подтверждения.

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    19 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети

    Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике

    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Позитивный образ России не укладывается в картину мира, описываемую западной пропагандой. Именно поэтому видеохостинг пытается максимально ограничить доступ к контенту, рассказывающему о реальной ситуации в нашей стране, сказали газете ВЗГЛЯД блогеры Дмитрий Пучков, Илья Гогуа и Георгий Лобушкин. Напомним, в последнее время участились случаи блокировки со стороны YouTube каналов иностранцев, которые симпатизируют России.

    «Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.

    «Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.

    Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.

    «На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.

    Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.

    «Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.

    Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.

    «Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

    Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.

    Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.

    «Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

    Как отметил Медведев в Telegram, «Байден все…». «Желаем ему здоровья», – заявил зампред Совбеза России. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

    Напомним, Байден отказался от участия в выборах в США и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Харрис подтвердила планы добиться номинации от Демократической партии. При этом в Республиканской партии считают, что отказ Байдена от попытки переизбрания свидетельствует о его неспособности выполнять обязанности президента и призывают к отставке.

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    19 июля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России»

    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России» перед ним

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы «боялась», направлены на внутреннюю американскую аудиторию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в США участники предвыборной кампании часто делают разные заявления, используя фразы и формулировки, которые «хочется услышать американцам», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о «страхе» Москвы и Пекина перед США во время его президентства.

    Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.

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      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

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      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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