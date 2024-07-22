Пескова спросили об обмене Гершковича

Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике
«Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.
«Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.
Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.
«На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.
Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.
«Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.
Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.
«Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.
Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.
Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.
«Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.