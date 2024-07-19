Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Генпрокуратура предъявила доказательства работы Гершковича на ЦРУ
Генпрокуратура: Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода
Осужденный на 16 лет колонии за шпионаж журналист WSJ Эван Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что подтверждено документально, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
В ведомстве отметили, что в суде установлено и документально подтверждено, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о работе военного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» с соблюдением тщательных мер конспирации, передает ТАСС.
Ранее журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.