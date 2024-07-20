В Дагестане опровергли убийство участника СВО радикалами в селе Агачаул

Власти Дагестана опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами в селе Агачаул

Tекст: Вера Басилая

В СУСК России по Дагестану сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, спор за участок на окраине села в местности «Елки» идет между двумя семьями с 2016 года. На очередной встрече представителей двух семей произошел конфликт с со стрельбой, в результате один человек погиб, четверо ранены, передает РИА «Новости».

Отмечается, что родственникам, как участникам СВО, было выделено четыре земельных участка, однако спор все равно продолжался.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что ранены отец и брат убитого.

Ранее в СК России сообщили, что было возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По подозрению в совершении преступлений задержали 25-летнего жителя села.