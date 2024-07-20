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В Дагестане опровергли убийство участника СВО радикалами в селе Агачаул
Власти Дагестана опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами в селе Агачаул
Убийство произошло на почве земельного спора между родственниками, распространяемая в Сети информация о нападении радикалов на участника СВО в селе Агачаул не соответствует действительности, сообщило министерство по национальной политике и делам религий Дагестана.
В СУСК России по Дагестану сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, спор за участок на окраине села в местности «Елки» идет между двумя семьями с 2016 года. На очередной встрече представителей двух семей произошел конфликт с со стрельбой, в результате один человек погиб, четверо ранены, передает РИА «Новости».
Отмечается, что родственникам, как участникам СВО, было выделено четыре земельных участка, однако спор все равно продолжался.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что ранены отец и брат убитого.
Ранее в СК России сообщили, что было возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По подозрению в совершении преступлений задержали 25-летнего жителя села.