Псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск по уголовной статье

Tекст: Кристина Цыцура

В базе указаны ее персональные данные, однако не уточняется конкретная статья УК России, по которой ведется розыск, передает ТАСС.

В феврале 2019 года в отношении Прокопьевой было начато уголовное дело, где ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.



Летом 2020 года суд признал ее виновной в оправдании терроризма и наложил штраф в размере 500 тыс. рублей. В сентябре 2023 года журналистка была оштрафована на 35 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России.



