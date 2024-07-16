Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.26 комментариев
Лавров обсудил с Сийярто конфликт на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили международную проблематику, включая ситуацию вокруг Украины.
В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Отмечается, что подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств, передает РИА «Новости».
В МИД указали, что министры акцентировали, что двусторонние отношения продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. В ведомстве добавили, что также подтверждена важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова искать баланс интересов при согласовании договоренностей для урегулирования конфликта на Украине.