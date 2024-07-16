Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.22 комментария
Лавров рассказал о балансе интересов для урегулирования конфликта на Украине
Лавров: Россия готова найти баланс интересов для урегулирования конфликта на Украине
Россия готова искать баланс интересов при согласовании договоренностей для урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерских дебатах на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».
Как указал Лавров, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. По его словам, Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса, а Россия к поиску баланса интересов готова, передает ТАСС.
В ходе выступления глава МИД предложил ряд шагов, направленных на «восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки». «Первое: необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент [РФ Владимир] Путин, не буду их повторять. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления», – добавил он.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что заявления Киева о готовности разрешить конфликт с помощью политико-дипломатических методов считаются пустыми словами и «очковтирательством», пока на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.