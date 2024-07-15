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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    2 комментария
    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня

    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

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    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

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    15 июля 2024, 15:09 • Новости дня
    В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского

    Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.

    По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.

    В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.

    Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.

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    15 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Власти Украины не дали Порошенко встретиться с Трампом

    Партия Порошенко обвинила власти Украины в срыве его поездки в США

    Tекст: Антон Антонов

    Поездка делегации «Европейской солидарности» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко в США оказалась сорвана из-за украинских властей, заявила партия Порошенко.

    «Европейская солидарность» сообщила, что уведомила Верховную раду о приглашении делегации на «предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки» несколько месяцев назад. Однако в парламенте так и не дали «разрешения на выезд», передает РИА «Новости».

    Партия Порошенко заявила, что власти страны «исподтишка заблокировали поездку», это свидетельствует о «наличии уже системных проблем с демократией на Украине». Причем, как заявила «Европейская солидарность», данная проблема «возникла давно».

    Утверждается, что партия Порошенко «сдерживала себя в оценках», поскольку не желала помешать переговорам о вступлении в ЕС и «позициям Украины на саммите НАТО», но сейчас настал момент «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине».

    В «Европейской солидарности» заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО. В рамках поездки делегация собиралась встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

    В конце 2023 года Порошенко уже жаловался, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

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    15 июля 2024, 05:05 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Севастополь

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что один БПЛА уничтожен у мыса Фиолент, обломки упали на террритории частного дома, никто не пострадал.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Липецкую, Брянскую и Курскую области. Кроме того, вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел Белгородской области.

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    14 июля 2024, 23:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога продолжается уже дольше семи с половиной часов, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

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    15 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, в Одессе произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога действовала в Кировоградской и Николаевской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, в Харькове также произошли взрывы.

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    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

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    15 июля 2024, 03:15 • Новости дня
    Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Липецкую и Брянскую области, сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Александр Богомаз.

    Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА упал «на территорию электроподстанции в Становлянском МО», работа электроподстанции не была нарушена, жертв нет.

    Богомаз сообщил в Telegram, что над Злынковским районом сбиты три БПЛА, еще один уничтожен над Трубчевским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, российская ПВО ранее уже сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

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    15 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области

    ФСБ задержала двух граждан Украины за шпионаж в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области по обвинению в шпионаже задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По данным ФСБ, задержанные украинцы по заданию представителя ВСУ через Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений российских войск для нанесения по ним ударов, передает РИА «Новости».

    Открыто уголовное дело по статье «Шпионаж», им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона.

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    15 июля 2024, 00:48 • Новости дня
    Беспилотник возглавляемой США коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    Российский Су-35 осуществлял плановый полет, летчик отреагировал на приближение БПЛА с высоким профессионализмом и выполнил необходимые действия, чтобы избежать столкновения. Кроме того, западные истребители F-15, Rafale и штурмовики А-10 допустили восемь нарушений в воздушном пространстве Сирии, передает РИА «Новости».

    В пятницу беспилотник MQ-9 Reaper также опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии.

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