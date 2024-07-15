Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

Tекст: Максим Попов

«Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.



