Исследование выявило «катастрофическую» непрозрачность грузинских НПО

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По словам Миканадзе, было проведено исследование в отношении 474 НПО, которые априори отказались подчиниться закону, и «только восемь из них полностью соответствуют необходимым требованиям транспарентности». Депутат сообщил, что 51% НПО не имеют веб-сайтов – «апробированного средства коммуникации в плане поиска информации о них».

Как отметил Миканадзе, «62% НПО не указывают сведения о донорах, финансирующих их, а 64% неправительственных организаций не отчитываются об осуществляемых ими проектах». Парламентарий сообщил, что «70% НПО не предоставляют сведения о кадрах, а еще хуже обстоят дела с прозрачностью по грантам – 89% НПО не указывают ничего об этом». Также он сообщил, что 97% изученных НПО не публикует ежегодных отчетов.

«Ситуация с прозрачностью является катастрофической, никакой открытости и отчетности перед общественностью», – заявил он. По его словам, принятый закон, который должен заработать через несколько недель, обеспечит «максимальную прозрачность сектора».

Комментируя это исследование, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал критику закона «О прозрачности иностранного влияния» «скоординированным дезинформационным штурмом». «НПО и их доноры просто не хотят прозрачности, куда направляются их финансы, на какие цели», – зааявил глава высшего законодательного органа Грузии.

Ранее депутат от парламентского большинства Михаил Кавелашвили из лояльной властям партии «Сила народа» заявил, что аккредитованные в Грузии послы западных государств «занимаются шантажом страны».