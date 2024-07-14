Оперштаб Кубани сообщил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за лесного пожара

Tекст: Ольга Иванова

В оперштабе пояснили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если пламя не удастся локализовать, возможна эвакуация населения, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.

По последним данным, площадь возгорания в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 51 га.