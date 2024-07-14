Режим ЧС введен в Новороссийске

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Кравченко в своем в Telegram-канале, на территории города-героя введен режим ЧС из-за возникновения ландшафтных пожаров.

По его словам, подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк», «Романтик». По предварительно данным из баз отдыха эвакуировано 130 детей, уточнил мэр.

Кравченко также сообщил, что площадь пожара в районе хутора Дюрсо достигла 22 гектаров.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.