Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Организатор теракта на шествии в годовщину гибели Сулеймани задержан Ираном
Министерство разведки Ирана сообщило о задержании организатора теракта с 89 жертвами на шествии в память о Сулеймани
Задержан Абдулла Кувейте – один из главных организаторов и руководителей теракта, который произошел в январе во время траурного шествия в связи с годовщиной гибели генерала Касема Сулеймани, сообщило министерство разведки Ирана.
Ведомство заявило о «задержании и переброске» Кувейте в Иран. Полученные от него сведения помогли раскрыть другие заговоры, установить организаторов и их убежища, передает РИА «Новости».
Напомним, теракт произошел в городе Керман, его жертвами стали 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ