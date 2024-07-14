Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
«Укрэнерго» собралась заключать контракты с еще не построенными электростанцими
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о планах компании заключать контракты с еще не построенными электростанцими
«Укрэнерго» собирается заключать пятилетние контракты с пока не построенными электростанциями, под такой контракт в банке можно получить кредит, заявил глава компании Владимир Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, бизнес получит возможность определить «финансовые инвестиционные модели на пять лет вперед». Первый аукцион, по итогам которого планируется заключать контракты, собираются устроить через несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Кудрицкий пояснил, что компания намерена «на пять лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы». Он подтвердил, что речь идет о «контрактах с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.