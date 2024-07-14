«Укрэнерго» собралась заключать контракты с еще не построенными электростанцими

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о планах компании заключать контракты с еще не построенными электростанцими

Tекст: Антон Антонов

По словам Кудрицкого, бизнес получит возможность определить «финансовые инвестиционные модели на пять лет вперед». Первый аукцион, по итогам которого планируется заключать контракты, собираются устроить через несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Кудрицкий пояснил, что компания намерена «на пять лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы». Он подтвердил, что речь идет о «контрактах с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед».

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.



