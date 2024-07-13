В Минске рассказали подробности деэскалации на границе с Украиной

КГБ Белоруссии: Украина отвела свои войска от белорусской границы 3-4 июля

Tекст: Алексей Дегтярев

Как отметил Тертель по решению Александра Лукашенко силовые структуры Белоруссии приняли меры реагирования, которые возымели действие. Глава КГБ охарактеризовал их как «демонстрацию миролюбивой позиции», при этом «украинская сторона вела себя сдержано».

«И где-то 3-4 июля нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации», – цитирует Тертеля агентство БЕЛТА.

В то же время глава минобороны РБ Виктор Хренин сообщил, что ведомство немедленно приступает к отводу белорусских войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.

«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам совещания президент поручил вывести группировку войск из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины и сообщил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему мирных переговоров по Украине.