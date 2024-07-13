Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».13 комментариев
Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины
Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией
Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.
Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».
«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.
Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.