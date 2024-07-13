Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Лукашенко приехал на границу Белоруссии и Украины
Белорусско-украинскую границу в субботу вечером, 13 июля, посетил белорусский президент Александр Лукашенко.
О визите главы белорусского государства в один из южных районов страны сообщил приближенный к администрации президента Telegram-канал «Пул Первого».
Других подробностей не приводится, цель визита не сообщается.
Газета ВЗГЛЯД изучала, откуда началось неожиданное обострение на границе Белоруссии и Украины.