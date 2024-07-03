Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах

Tекст: Кирилл Аверьянов

Молчаливое противостояние белорусских и украинских военных велось и до начала СВО, а с 2022 года стало совершенно открытым. Однако с конца июня появились признаки того, что это противостояние выходит на новую фазу. А именно – Украина активно насыщает белорусское приграничье новой техникой и спецподразделениями.



20 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на Житомирском направлении украинские войска концентрируют американские БМП Bradley, германские ЗСУ Gepard, американские гаубицы М777 и РСЗО HIMARS. Также ведомство зафиксировало «увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины» и присутствие подразделений так называемого Русского добровольческого корпуса».

«Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с министерством обороны реагирует на изменение обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы», – сообщалось в пресс-релизе.

Имелись и конкретные примеры враждебной деятельности Украины против Белоруссии. Так, в Ельском районе 26 июня белорусскими пограничниками был подавлен и принужден к посадке украинский дрон-разведчик, залетевший на белорусскую территорию на 150 метров. На том же направлении 27 июня был обнаружен схрон с взрывчаткой, взрывателями и детонаторами к ним. 28 июня в Минобороны Белоруссии сообщили, что дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел в назначенный район с полным боекомплектом в связи со сложной обстановкой вблизи границы с Украиной.

Публичные заявления сделали как начальник Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, так и должностные лица низшего уровня. Они сводились к тому, что «коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает всё, чтобы сохранить мир на белорусской земле».

А 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе заявил, что белорусские пограничники перешли на усиленный режим несения службы. Кроме того, развернуты Силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез».

О чем говорит подобное нагнетание? Различные эксперты высказывают различные трактовки, которые можно условно разделить на «алармистские» и «трезвомыслящие».

Первые заявляют о стремительном наращивании численности подразделений ВСУ у границ с Белоруссией, а следовательно, о скором начале боевых действий, либо как минимум крупных провокаций против страны. Другие указывают на то, что провокации Украины против Белоруссии, собственно, не прекращаются начиная с 2022 года.

Украина практически ежедневно работает по белорусской границе с помощью квадрокоптеров, засылает (или пытается заслать) небольшие разведгруппы,

вербует людей на границе, создает схроны оружия и т. п., но ни к какому масштабному разрастанию конфликта это на протяжении двух с лишним лет не привело. Кроме того, далеко не всегда такие мероприятия находят активную «подсветку» в СМИ: о каких-то сообщается (с упором на роль того или иного ведомства), о каких-то нет.

Рассматривать Житомирское направление в качестве места потенциального удара Украины по Белоруссии нельзя по простой причине – сами украинцы еще в 2023 году превратили его в укрепполосу, где все мосты взорваны, а вдоль границы выставлены плотные минные заграждения. Для вторжения в Белоруссию силам ВСУ предстояло бы обходить или снимать собственные мины, что не осталось бы незамеченным.

Появление же в подбрюшье Мозырского района Белоруссии украинских войск, оснащенных новейшими образцами западного вооружения, говорит об одном: это недавно полученная ВСУ техника, которая проходит обкатку в частях перед отправкой на фронт. То есть БМП Bradley, ЗСУ Gepard и М777 действительно находятся недалеко от белорусской границы, но в скором времени будут направлены на участки боевых действий под Харьков.

Зачем же в таком случае в публичное пространство Белоруссии была вброшена тревожная информация? Причин несколько.

3 июля Белоруссия отмечает День независимости и 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Минске в этот день состоится большой военный парад, президент страны Александр Лукашенко выступит с речью.

В преддверии этого мероприятия необходимо активное напоминание о том, что Белоруссия находится в сложной ситуации и нуждается в крепкой, стоящей на страже страны армии. Сам Лукашенко 2 июля прямо связал происходящее с предстоящим парадом – по его словам, ситуация на белорусско-украинской границе нагнетается из-за прибытия в Белоруссию российского контингента для участия в параде.

Кроме того, сообщения о серьезности намерений ВСУ в Житомирской области призваны работать и на российскую аудиторию. Можно сказать, что таким образом Минск напоминает о важности белорусского союзника, который закрывает собой «европейское» направление.

Наконец, на июль приходится важное внешнеполитическое событие в жизни Белоруссии – вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Информация о сдерживающих усилиях Белоруссии на западе предназначена и китайским партнерам. Кстати, символично, что парад 3 июля в Минске будет своеобразным смотром не только белорусской, но и российской и китайской армий – в параде примут участие и их подразделения, что тоже является сигналом для Киева.

Так что вряд ли «нагнетание» последних дней стоит расценивать как некую переломную и крайне важную ситуацию. Речь идет о военно-психологической игре, которую в условиях негласного противостояния ведут вооруженные силы Украины и Белоруссии. Эта игра включает в себя в том числе и щекотание нервов противника, и множество скрытых и открытых сигналов, направленных как союзникам, так и врагам.