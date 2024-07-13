МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

МВД: Из России в 2024 году выдворили свыше 65 тыс. нелегалов

Tекст: Алексей Дегтярев

В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» под эгидой ОДКБ из России выслали 65 тыс. нарушителей, закрыт въезд для 120 тыс. лиц, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

При этом за весь 2023 год въезд закрыли для 170 тыс. иностранцев.

Предпринимаемые МВД меры позволили «закрепить тенденцию» по снижению числа преступлений со стороны иностранных граждан, показатель по итогам шести месяцев 2024 года сократился на 6,4%.

Уменьшилось число совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, включая убийство и покушения на убийство (на 18%), преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (на 8,5%), грабежей (на 30%), разбоев (почти на 10%).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в России вдвое выросло число административных статей, по которым мигрантов будут выдворять из страны.