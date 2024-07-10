Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

Власти решили удвоить число статей для выдворения мигрантов из России

Tекст: Андрей Резчиков

Госдума в кратчайшие сроки поддержит законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Как сообщил в своем Telegram-канале спикер парламента Вячеслав Володин, речь идет о дополнительных 20 статьях Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП.

«Вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – написал Володин.

О законопроекте МВД стало известно накануне. Речь идет о правонарушениях «в области общественного порядка и общественной безопасности». Среди них представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, пропаганда нацизма и экстремизма, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Также учтены мелкое хулиганство, стрельба из оружия с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах. Кроме того, депортация грозит за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что за год число преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, выросло на 147%, тяжких – на 32%, а особо тяжких – на 26%. Бастрыкин особо отметил заметный рост количества преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

По данным МВД, с начала года из России выслали около 30 тыс. иностранцев, что вдвое больше, чем годом ранее. За тот же срок въезд в страну закрыли для 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад. «Всего в прошлом году за пределы страны удалено почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года», – сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На инициативу МВД отреагировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который назвал законопроект важным шагом в правильном направлении. «Уверен, и депутаты, и сенаторы готовы к конструктивному диалогу с МВД по данному вопросу», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Обсуждение законопроекта происходит на фоне резонансного преступления с участием мигрантов в Москве. В начале недели суд арестовал выходцев из Узбекистана, задержанных по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». По версии следствия, нападение на женщину произошло недалеко от телецентра «Останкино», когда она возвращалась с работы.

В экспертной среде говорят, что принятие нового законопроекта по наведению порядка в миграционной среде назрело давно. По мнению аналитиков, юридические новеллы – ни в коем случае не панацея, но адекватный ответ на увеличение числа противоправных действий со стороны мигрантов.

«Речь идет о справедливом наведении порядка. В обществе на это есть высокий запрос. Во главе угла стоят вопросы безопасности граждан», – подчеркивает депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, «гости должны принимать те правила поведения, которые установлены в доме хозяина». «Законопроект должен решать существующие проблемы. Это не панацея, но одно из важных направлений», – пояснил депутат.

«Законопроект МВД правильный. Как показывает практика, те нарушения, которые сегодня являются массовыми среди мигрантов, не учитываются Кодексом об административных правонарушениях», – считает Кирилл Кабанов, член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета. По его словам,

решение этой задачи «напрямую связано со стабильностью в стране» и стало ответом на запрос общества.

«Люди понимают, что значительное число приезжающих в Россию, к сожалению, не хотят жить по нашим правилам, а стараются навязывать свои порядки некорректным путем», – добавил правозащитник.

«Я абсолютно согласен с этим законопроектом. Происходит значительное увеличение числа противоправных действий, о чем неоднократно говорил Александр Бастрыкин и главы других правоохранительных органов», – отмечает Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии.

Он также напомнил о ряде скандальных ситуаций, связанных с безосновательным предоставлением мигрантам российского гражданства, и о «многих других вопросах, которые касались проверки мигрантами знаний русского языка». «Нужно принимать эти меры, иначе нелегальные мигранты, преступные и этнические сообщества станут серьезной проблемой для России», – пояснил Григорьев.

В то же время Кирилл Кабанов напомнил о данных из исследования Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) об отношении мигрантов к российскому законодательству. Как сообщал глава ФАДН Игорь Баринов, 43% респондентов предпочитают шариат светскому законодательству, а

24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата.

«Готова ли наша правоохранительная система выстоять против хорошо организованных и мотивированных радикалов? Надо оценивать все эти риски», – призвал член СПЧ. По его мнению, мигранты вряд ли воспримут с пониманием предлагаемые поправки. «Но сегодня на повестке дня стоят вопросы противодействия терроризму, экстремизму и сохранения нашей цивилизации», – считает Кабанов.

В то же время подполковник запаса МВД Олег Иванников считает, что предложенный законопроект, его принятие и дальнейшая реализация должны «сформировать в сознании мигрантов понимание неотвратимости наказания», поэтому новые меры должны изменить представления потенциальных правонарушителей о России.

«Однако важно помнить и о том, что предлагаемые МВД меры касаются только нарушителей. Для остальных же есть масса возможностей легально жить, учиться и честно работать в России, а в перспективе получить гражданство нашей страны. В том числе – в ускоренном режиме, участвуя в СВО», – заключил Иванников.