Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал о пытках

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Козлова, его и еще несколько пленников удерживали в квартире палестинского журналиста Абдуллы аль-Джамаля, известного связями с ХАМАС, пишет WSJ, передает РБК.

В изнуряющую жару охранники укрывали заложников одеялами, заставляли лежать на грязном матрасе и запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи, рассказал россиянин. Аль-Джамаль также угрожал пленникам убийством, если Израиль предпримет попытку освободить их.

По данным СМИ, Козлов переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Петербурге.

В июне израильские военные освободили в Газе четырех заложников, в том числе одного россиянина.

