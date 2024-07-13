Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал о пытках
Боевики группировки ХАМАС систематически применяли силу к заложникам, захваченным в ходе нападения на Израиль, и угрожали им убийством, рассказал Wall Street Journal (WSJ) россиянин Андрей Козлов.
По словам Козлова, его и еще несколько пленников удерживали в квартире палестинского журналиста Абдуллы аль-Джамаля, известного связями с ХАМАС, пишет WSJ, передает РБК.
В изнуряющую жару охранники укрывали заложников одеялами, заставляли лежать на грязном матрасе и запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи, рассказал россиянин. Аль-Джамаль также угрожал пленникам убийством, если Израиль предпримет попытку освободить их.
По данным СМИ, Козлов переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Петербурге.
В июне израильские военные освободили в Газе четырех заложников, в том числе одного россиянина.