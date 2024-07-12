В России ужесточили наказание за вовлечение детей в преступления

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что вовлечение ребенка до 14 лет в совершение преступления станет квалифицирующим признаком, за которое будет грозить лишение свободы на срок вплоть до семи лет. Такое же наказание предусмотрено за вовлечение в преступление двух и более детей.

«Усиленную ответственность до шести лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей», – отметил Пискарев.

Поправки также предусматривают увеличение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, потребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.