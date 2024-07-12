Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.4 комментария
В России ужесточили наказание за вовлечение детей в преступления
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В своем Telegram-канале он указал, что вовлечение ребенка до 14 лет в совершение преступления станет квалифицирующим признаком, за которое будет грозить лишение свободы на срок вплоть до семи лет. Такое же наказание предусмотрено за вовлечение в преступление двух и более детей.
«Усиленную ответственность до шести лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей», – отметил Пискарев.
Поправки также предусматривают увеличение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, потребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.