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    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

    11 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

    Салливан: Вашингтон выступает за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал свое небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Комментируя отказ Польши выполнять просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией, Салливан заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы доставить средства ПВО на Украину, передает ТАСС.

    Киев, в свою очередь, может использовать эти системы наиболее эффективным образом для защиты своего неба.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

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    11 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС

    Салливан: F-16 для ВСУ будут базироваться на территории Украины

    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    В ходе брифинга для журналистов Салливан сказал, что самолеты F-16 будут базироваться только на Украине, а не в соседних странах, как предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16.

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    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

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    11 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

    Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

    Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

    Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

    Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

    Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

    Коментарии (15)
    11 июля 2024, 18:39 • Новости дня
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    @ Friedemann Kohler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика Украины замедляется из-за перебоев с электроэнергией и недовольства ходом конфликта, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

    МВФ наблюдает признаки замедления экономики Украины, заявила Козак на брифинге, передает ТАСС. Причины этого – перебои в подаче электроэнергии и ухудшение настроений населения в связи с ходом конфликта, пояснила она.

    Ранее МВФ уже снизил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до 2,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в апреле, напомнила Козак.

    «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности, связанной с конфликтом», – сказала она. Представитель МВФ также отметила, что организация «призывает власти страны и работает с ними над принятием макроэкономических мер и реализацией реформ».

    В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

    Коментарии (19)
    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Лебедева к 15 годам тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.

    Кроме 15 лет лишения свободы, суд также назначил конфискацию имущества Лебедева. «Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям. Первое – это сбор разведданных о силах обороны и корректировка воздушных атак», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее суд на Украине заочно признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в «коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

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    11 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву

    Блинкен: В новый пакет помощи Киеву вошла батарея Patriot

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый пакет помощи США для Украины на сумму 225 млн долларов вошла батарея для ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Пакет также будет включать ракеты для переносных ЗРК Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, наряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее оборудование, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

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    12 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников, сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.

    «Система РЭБ помогает нам. Она включает в себя антидроновые ружья и другие системы, которые глушат и подавляют связь», – передает ТАСС его слова.

    РЭБ позволила создать защитный купол, блокируя сигналы на разных частотах, которые используют FPV-дроны и другие беспилотники. «Солнцепеки» стали менее уязвимыми для атак с воздуха.

    Тем временем, на южнодонецком направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции украинских военных.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    11 июля 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия России в последние сутки освободила населенный пункт Восход в ДНР, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила этот населенный пункт и улучшила свое тактическое положение, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две БМП, включая американскую Bradley, гаубицу «Мста-Б», американское орудие М119, четыре пушки МТ-12 «Рапира», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии у Басовки, Новенького, Веселовки (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область). Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 355 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и пушка МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 460 человек, танк, три БТР, включая два американских М113, американскую гаубицу М198, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 700 человек, танк, две боевые бронированные машины «Козак», британскую САУ AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две британских гаубицы L-119.

    Также уничтожены машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Коментарии (7)
    12 июля 2024, 00:37 • Новости дня
    Страны НАТО назвали ключевое условие для приема Украины в альянс

    Tекст: Максим Попов

    Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пригласят Украину присоединиться к ним после достижения согласия между союзниками и выполнения всех условий, говорится в заявлении Совета Украина – НАТО, которое было принято на полях встречи в Вашингтоне.

    Как отмечается в документе, союзники подтверждают свое намерение направить Украине официальное приглашение стать частью альянса. Это произойдет, когда будет достигнуто согласие между союзниками и выполнены все необходимые условия, передает ТАСС.

    До этого участники саммита НАТО в Вашингтоне приняли пакет инициатив «Украинский договор».


    Коментарии (3)
    12 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА на Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших от атаки ВСУ в Шебекино, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

    «Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии, сейчас находятся в операционных», – передает РИА «Новости» слова Иконникова.

    По его словам, в больнице работают мультидисциплинарные бригады врачей. После операций будут проведены консультации с федеральными центрами.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.


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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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