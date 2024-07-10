  • Новость часаПутин поручил к зиме восстановить пострадавшее от весенних паводков жилье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    Названы лайкнувшие пост Пугачевой о больнице в Киеве звезды
    Татьяну Лазареву заочно арестовали за оправдание терроризма
    Склад ВСУ с дронами и боеприпасами поражен в Николаевской области
    Путин назвал число работающих россиян
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Названо оружие, которое применили для удара по порту Одессы
    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области, ДНР и ЛНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    10 комментариев
    10 июля 2024, 17:30 • В мире

    К удару по киевской больнице приложили руку союзники Украины

    К удару по киевской больнице приложили руку союзники Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Игорь Галабурда

    Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с обвинениями в адрес России по поводу попадания ракеты по детской больнице. Постпред России Василий Небензя опроверг эти обвинения. Но главное, что технические параметры и самой ракеты, и взрыва доказывают, что ракета была на самом деле норвежской. И к ее пуску, скорее всего, имеют отношение офицеры стран НАТО.

    «Очевидное проявление двойных стандартов». Такими словами постпред России в ООН Василий Небензя ответил на утверждения генсека организации Антониу Гутерриша о том, что якобы Россия стоит за ударом по детской больнице в Киеве. «Когда ударам подвергаются российские территории и гражданские объекты, то реакция очень гибкая, однако как только что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его представители торопятся напрямую осудить Россию», – сказал Небензя.

    Как известно, в понедельник ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в Киеве, в частности, по заводу «Артем» в центре города. В тот же день ракета упала неподалеку от одной из киевских детских больниц.

    Сразу после этого киевский режим стал распространять фальшивки, «доказывающие», что удар нанесен российской крылатой ракетой Х-101. Украинской пропагандой демонстрируются фото- и видеозаписи, на которых показан удар ракетой, имеющей ряд признаков Х-101. Однако сразу ряд обстоятельств полностью опровергает подобные обвинения.

    Во-первых, в наше время пририсовать или отрезать какие-то детали изображения или видео не составляет труда. Собрать обломки ракет в одном месте и сказать, что они от ракеты, взорвавшейся в другом месте, тоже не проблема. Мэр Киева Кличко уже показывал ржавый обломок, утверждая, что это сбитый «Кинжал».

    Во-вторых, ракета попала не в основное здание больницы, а в двухэтажное строение рядом. А главное – то, что киевский режим показывает как результат попадания, совсем не характерно для взрыва 450-килограммовой боеголовки ракеты Х-101.

    Попадания одного «Калибра» или Х-101 хватает для вывода из строя крупной ТЭЦ или завода. При попадании 450-килограммовой фугасной БЧ ракеты Х-101 разрушение здания было бы полным, с образованием воронки на его месте. Вспомним, например, что при попадании в здание Николаевской администрации ракеты 3М-54 «Калибр», имеющей боевую часть массой как раз 450 кг, обрушился целый подъезд.

    На самом деле перед нами, как уже было указано Россией на заседании Совбеза ООН, попадание в здание ракеты AIM-120 зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ВСУ NASAMS-2. Кроме того, внешний облик данной ракеты совпадает и с тем, что показывают сами украинские пропагандисты.

    Боевая часть данной ракеты имеет массу 22 кг, а масса взрывчатого вещества чуть меньше трети – примерно семь килограммов. Для таких разрушений угла двухэтажного дома этого достаточно. На публикуемых украинской пропагандой фотографиях видно, что фасад и стоящая рядом машина побиты шрапнелью, а это есть начинка зенитных ракет.

    Ракеты ЗРК Patriot, NASAMS регулярно падают на украинские города. По-другому и быть не может. ВСУ устанавливают имеющиеся у них ЗРК в крупных городах (ровно об этом и говорит постпред Небензя). Обусловлено это невозможностью построения полноценной группировки ПВО для прикрытия объекта из небольшого количества батарей.

    Каждый специалист ПВО знает, что для защиты объекта от аэродинамических целей (АДЦ) – самолетов, крылатых ракет, БПЛА – комплексы нужно выносить вперед в сторону противника. А для защиты от баллистических и квазибаллистических целей (БЦ) – ракет М47 Кинжал, 9М723 Искандер, Х-22, Х-32 – ЗРК нужно ставить позади объекта. Так обеспечивается перехват и тех и других за городом.

    У ВСУ же перехват целей происходит непосредственно над городами. Обломки и ударных ракет, и зенитных при этом неизбежно падают на жилые дома.

    От украинской пропаганды нередко можно услышать, что «русские ударили ракетами С-300 по…» – и называют города, куда ракеты С-300 со стороны России в принципе не могут долететь просто по своим ТТХ. Таким образом киевский режим невольно выдает, что именно зенитные ракеты ВСУ падают на украинские города.

    Причем падают ракеты всех украинских комплексов, а Россию обвиняют в преднамеренном нанесении ударов по жилым домам. Как говорится, судят о других по себе. Как сами регулярно обстреливают российские города, так и нам приписывают.

    Не вызывает сомнений, что на детскую больницу в Киеве упала ракета украинского ЗРК NASAMS-2. «На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах видно, как по заводу им. Артема одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различаемому характерному оперению и другим характеристикам», – заявил Небензя.

    Важно заметить еще одно обстоятельство. Запад поставил ВСУ вторую версию ЗРК NASAMS. Она является ярким примером так называемых суррогатных ЗРК,

    которые бросился производить Запад, осознав по результатам нашей кампании в Сирии, многочисленным провалам разрекламированного комплекса Patriot, что у него фактически нет ПВО. «Суррогатная ЗРК» означает, что для ее изготовления берутся компоненты разных производителей, зачастую изначально не предназначенные для ПВО, и из них лепится сборный зенитно-ракетный комплекс.

    В рамках данного подхода Запад предложил Украине программу FrankenSAM, когда западные авиационные ракеты стали устанавливать на пусковые установки советского производства. Например, AIM-7 Sparrow или RIM-7 Sea Sparrow на установки Бук-М1. Так и в ЗРК NASAMS была интегрирована авиационная ракета AIM-120 AMRAAM, которая и попала по киевской детской больнице.

    Минимальная тактическая единица ПВО в НАТО – батарея. Батарея NASAMS-2 включает в себя командный пункт и 3-4 огневых взвода. В состав взвода входят пункт управления огнем Tactical Control Cell, два радара AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, оптико-электронная система MSP500 и три пусковых установки по шесть контейнеров с ракетами AIM-120 AMRAAM.

    Почему это важно? Перед нами совершенно другая идеология построения ЗРК по сравнению с советской/российской традицией ПВО, преобладающей сегодня и на Украине. Главная особенность ЗРК данного типа – приспособленность к сетецентрическим боевым действиям. Он имеет открытую архитектуру программного обеспечения и каналы связи стандартов НАТО. При разработке ставилась задача обеспечить возможность интегрировать в комплекс разные типы радаров и ракет. Поляки, например, планируют использовать его как береговой ракетный комплекс с использованием ракет NSM.

    Из-за этого он и получился чрезмерно сложным. Настолько сложным, что его вряд ли будут передавать в эксплуатацию украинским военнослужащим: слишком долгая нужна для этого подготовка. Следовательно, операторами и инженерами на таком ЗРК с высокой вероятностью являются американцы и норвежцы. Таким образом, украинскую больницу обстреляли вовсе не русские, а де-факто западные союзники Украины. Военнослужащие НАТО.

    Главное
    Израиль атаковал инфраструктуру ВС Сирии в районе Голанских высот
    Крупным российским банкам предложили открыть филиалы в Киргизии
    В Чечне отреагировали на видео с взятыми в плен ВСУ чеченцами
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    Молдавских полицейских отправили на Олимпиаду в Париже
    ВКС России не допустили пересечение границы норвежским Poseidon
    В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак

    Дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа

    Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию впервые за пять лет показал две важные точки экономического сотрудничества двух стран. Это торговля нефтью и строительство атомных станций и поставки ядерного топлива. Что Индия может выторговывать у России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

    Перейти в раздел

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............