К удару по киевской больнице приложили руку союзники Украины

Tекст: Игорь Галабурда

«Очевидное проявление двойных стандартов». Такими словами постпред России в ООН Василий Небензя ответил на утверждения генсека организации Антониу Гутерриша о том, что якобы Россия стоит за ударом по детской больнице в Киеве. «Когда ударам подвергаются российские территории и гражданские объекты, то реакция очень гибкая, однако как только что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его представители торопятся напрямую осудить Россию», – сказал Небензя.

Как известно, в понедельник ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в Киеве, в частности, по заводу «Артем» в центре города. В тот же день ракета упала неподалеку от одной из киевских детских больниц.

Сразу после этого киевский режим стал распространять фальшивки, «доказывающие», что удар нанесен российской крылатой ракетой Х-101. Украинской пропагандой демонстрируются фото- и видеозаписи, на которых показан удар ракетой, имеющей ряд признаков Х-101. Однако сразу ряд обстоятельств полностью опровергает подобные обвинения.

Во-первых, в наше время пририсовать или отрезать какие-то детали изображения или видео не составляет труда. Собрать обломки ракет в одном месте и сказать, что они от ракеты, взорвавшейся в другом месте, тоже не проблема. Мэр Киева Кличко уже показывал ржавый обломок, утверждая, что это сбитый «Кинжал».

Во-вторых, ракета попала не в основное здание больницы, а в двухэтажное строение рядом. А главное – то, что киевский режим показывает как результат попадания, совсем не характерно для взрыва 450-килограммовой боеголовки ракеты Х-101.

Попадания одного «Калибра» или Х-101 хватает для вывода из строя крупной ТЭЦ или завода. При попадании 450-килограммовой фугасной БЧ ракеты Х-101 разрушение здания было бы полным, с образованием воронки на его месте. Вспомним, например, что при попадании в здание Николаевской администрации ракеты 3М-54 «Калибр», имеющей боевую часть массой как раз 450 кг, обрушился целый подъезд.

На самом деле перед нами, как уже было указано Россией на заседании Совбеза ООН, попадание в здание ракеты AIM-120 зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ВСУ NASAMS-2. Кроме того, внешний облик данной ракеты совпадает и с тем, что показывают сами украинские пропагандисты.

Боевая часть данной ракеты имеет массу 22 кг, а масса взрывчатого вещества чуть меньше трети – примерно семь килограммов. Для таких разрушений угла двухэтажного дома этого достаточно. На публикуемых украинской пропагандой фотографиях видно, что фасад и стоящая рядом машина побиты шрапнелью, а это есть начинка зенитных ракет.

Ракеты ЗРК Patriot, NASAMS регулярно падают на украинские города. По-другому и быть не может. ВСУ устанавливают имеющиеся у них ЗРК в крупных городах (ровно об этом и говорит постпред Небензя). Обусловлено это невозможностью построения полноценной группировки ПВО для прикрытия объекта из небольшого количества батарей.

Каждый специалист ПВО знает, что для защиты объекта от аэродинамических целей (АДЦ) – самолетов, крылатых ракет, БПЛА – комплексы нужно выносить вперед в сторону противника. А для защиты от баллистических и квазибаллистических целей (БЦ) – ракет М47 Кинжал, 9М723 Искандер, Х-22, Х-32 – ЗРК нужно ставить позади объекта. Так обеспечивается перехват и тех и других за городом.

У ВСУ же перехват целей происходит непосредственно над городами. Обломки и ударных ракет, и зенитных при этом неизбежно падают на жилые дома.

От украинской пропаганды нередко можно услышать, что «русские ударили ракетами С-300 по…» – и называют города, куда ракеты С-300 со стороны России в принципе не могут долететь просто по своим ТТХ. Таким образом киевский режим невольно выдает, что именно зенитные ракеты ВСУ падают на украинские города.

Причем падают ракеты всех украинских комплексов, а Россию обвиняют в преднамеренном нанесении ударов по жилым домам. Как говорится, судят о других по себе. Как сами регулярно обстреливают российские города, так и нам приписывают.

Не вызывает сомнений, что на детскую больницу в Киеве упала ракета украинского ЗРК NASAMS-2. «На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах видно, как по заводу им. Артема одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различаемому характерному оперению и другим характеристикам», – заявил Небензя.

Важно заметить еще одно обстоятельство. Запад поставил ВСУ вторую версию ЗРК NASAMS. Она является ярким примером так называемых суррогатных ЗРК,

которые бросился производить Запад, осознав по результатам нашей кампании в Сирии, многочисленным провалам разрекламированного комплекса Patriot, что у него фактически нет ПВО. «Суррогатная ЗРК» означает, что для ее изготовления берутся компоненты разных производителей, зачастую изначально не предназначенные для ПВО, и из них лепится сборный зенитно-ракетный комплекс.

В рамках данного подхода Запад предложил Украине программу FrankenSAM, когда западные авиационные ракеты стали устанавливать на пусковые установки советского производства. Например, AIM-7 Sparrow или RIM-7 Sea Sparrow на установки Бук-М1. Так и в ЗРК NASAMS была интегрирована авиационная ракета AIM-120 AMRAAM, которая и попала по киевской детской больнице.

Минимальная тактическая единица ПВО в НАТО – батарея. Батарея NASAMS-2 включает в себя командный пункт и 3-4 огневых взвода. В состав взвода входят пункт управления огнем Tactical Control Cell, два радара AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, оптико-электронная система MSP500 и три пусковых установки по шесть контейнеров с ракетами AIM-120 AMRAAM.

Почему это важно? Перед нами совершенно другая идеология построения ЗРК по сравнению с советской/российской традицией ПВО, преобладающей сегодня и на Украине. Главная особенность ЗРК данного типа – приспособленность к сетецентрическим боевым действиям. Он имеет открытую архитектуру программного обеспечения и каналы связи стандартов НАТО. При разработке ставилась задача обеспечить возможность интегрировать в комплекс разные типы радаров и ракет. Поляки, например, планируют использовать его как береговой ракетный комплекс с использованием ракет NSM.

Из-за этого он и получился чрезмерно сложным. Настолько сложным, что его вряд ли будут передавать в эксплуатацию украинским военнослужащим: слишком долгая нужна для этого подготовка. Следовательно, операторами и инженерами на таком ЗРК с высокой вероятностью являются американцы и норвежцы. Таким образом, украинскую больницу обстреляли вовсе не русские, а де-факто западные союзники Украины. Военнослужащие НАТО.