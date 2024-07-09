Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.21 комментарий
Песков назвал попадание ракеты ВСУ в больницу в Киеве «PR-операцией на крови»
В Кремле назвали попадание антиракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве «PR-операцией на крови»
Попадание украинской антиракеты в детскую больницу в Киеве – это PR-операция на крови, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он отметил, что в больницу попала украинская антиракета, которая была применена ВСУ, передает ТАСС.
Также Песков добавил, что попадание антиракеты в больницу планировалось Киевом использовать в качестве фона, который мог бы сопровождать участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.