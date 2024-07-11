Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.3 комментария
В результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей
Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино
Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино во двор многоквартирного дома было целенаправленно сброшено взрывное устройство с беспилотника. Пятеро ребят, находившихся на площадке в момент атаки, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, трое детей, которым медики Шебекинской центральной районной больницы оказали первую медицинскую помощь, сейчас также находятся в пути в детскую областную клиническую больницу, уточнил он.
Напомним, в четверг три мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по городу Шебекино.