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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 22:12 • Новости дня

    В результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В городе Шебекино во двор многоквартирного дома было целенаправленно сброшено взрывное устройство с беспилотника. Пятеро ребят, находившихся на площадке в момент атаки, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам Гладкова, трое детей, которым медики Шебекинской центральной районной больницы оказали первую медицинскую помощь, сейчас также находятся в пути в детскую областную клиническую больницу, уточнил он.

    Напомним, в четверг три мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по городу Шебекино.


    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

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    11 июля 2024, 09:30 • Новости дня
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, за прошедшие сутки ВСУ провели 40 атак беспилотных летательных аппаратов и восемь обстрелов на территории Белгородской области, пострадало 10 многоквартирных и 19 частных домов, а также 52 частных автомобиля, передает РИА «Новости». Гладков добавил, что в результате атак один человек погиб и 14 пострадали.

    Он отметил, что в таких непростых условиях своевременным стало решение президента России Владимира Путина о выделении 6,5 тыс. мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкова, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Анапа, Туапсе, Тульская область и Крым.

    В среду днем Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино, в результате погиб один человек, еще семеро ранены.

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    11 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс

    НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым

    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    НАТО выразило поддержку «праву Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее». Альянс заявил, что будущее Киева должно быть «свободно от внешнего вмешательства». «Будущее Украины – в НАТО», – приводит ТАСС текст декларации.

    Альянс приветствовал достигнутый Украиной прогресс и обещал поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». При этом указывается, что НАТО «будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия».

    Как пояснили в альянсе, принятые на саммите в Вильнюсе «решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников» можно рассматривать как «мост к членству в НАТО для Украины». Главы МИД стран НАТО намерены каждый год проводить оценку прогресса реформ на Украине.

    Столтенберг заявил, что «формулировка о необратимости – это очень много». Он заверил, что «слова имеют огромное значение, они рождают ожидания, а ожидания рождают амбиции».

    В декларации также сообщается, что НАТО создает миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя для Украины и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения полученного опыта. Кроме того, на саммите достигнута договоренность предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.

    НАТО заявило, что поддержит Украину в создании сил, якобы способных победить Россию и сдерживать ее в будущем. Также государства НАТО собираются оказывать Киеву «политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку».

    Столтенберг отметил, что НАТО взяло на себя координацию основной части военных поставок Киеву. При этом он считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

    Напомним, НАТО утверждает, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. В итоговой декларации саммита Россия упомянута 43 раза, а Украина – 64.

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    11 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    В Харьков прибыли мобилизованные из числа бывших заключенных

    Tекст: Александра Юдина

    Отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы прибыли в Харьковскую область, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, призванных на службу из мест заключения, передает РИА «Новости».

    «В данный момент сведения о направлении этих людей на передовую отсутствуют», – отметил он, добавив, однако, что солдаты прибудут туда в ближайшее время.

    Известно также, что мобилизованные из числа бывших заключенных находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

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    11 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    Неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке

    Tекст: Антон Антонов

    На территории 11-й больницы в Донецке обнаружили неразорвавшуюся ракету GMLRS М-30А1, выпущенную из РСЗО HIMARS, сообщают информационные агентства.

    Ракета полностью сохранила свой внешний вид, боевой заряд, а также взрыватель, на ней хорошо видны маркировки и дата выпуска – сентябрь 2020 года. Полиция и саперы МЧС оградили место происшествия – поскольку боевой заряд и взрыватель сохранились, снаряд представлял угрозу, передает РИА «Новости».

    Один из сотрудников больницы рассказал, что «приехали сотрудники МЧС, взрывники» – «смотрели, загрузили и уехали». По его словам, ракета «просто упала так, плашмя», а «если бы воткнулась, то могла бы и взорваться». В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, западные СМИ указывали, что российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS, сейчас российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата ракет ATACMS и Storm Shadow.

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    11 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»

    Посольство Китая в США выразило возмущение в связи с попытками НАТО очернить Пекин

    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО в декларации на саммите в США направило Китаю «самое серьезное из возможных посланий», потребовав прекратить сотрудничество с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Посольство Китая в Вашингтоне в ответ обвинило НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе».

    Столтенберг заявил, что послание НАТО стало «самым сильным» из «когда-либо направлявшихся Китаю». В декларации сказано, что Китай стал играть «определяющую роль» в специальной военной операции России на Украине из-за «безграничного партнерства» Пекина и Москвы, передает РИА «Новости».

    НАТО обвинило Китай в «широкой поддержке» российского ВПК. По мнению альянса, это «увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности». НАТО заявило, что Китай должен «прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», не передавать ей продукцию двойного назначения. При этом НАТО добавило, что «остается открытым для конструктивного взаимодействия» с Пекином.

    Посольство в ответ назвало бесполезным «раздувание» НАТО «тезиса о так называемой «китайской угрозе». По мнению китайской стороны, НАТО использует «проблемы региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны». Китай считает, что НАТО пора отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой. Действия НАТО «ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос», считает Китай.

    Посольство подчеркнуло, что Китай не является «соучастником украинского кризиса», он «не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», а торговлю с Россией ведет, соблюдая правила рынка и принципы ВТО. Подчеркивается, что такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике.

    «Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию», – сказано в сообщении.

    Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

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    10 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также предприняли атаки c применением БПЛА, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны России.

    Гладков сообщил в среду вечером в Telegram, что были атакованы три населенных пункта Шебекинского городского округа: украинские беспилотники атаковали Шебекино и Муром, также ВСУ обстреляли Красное. Никто не пострадал.

    Минобороны России сообщило в Telegram о сбитом позднее (около 20.30 мск) над территорией Белгородской области БПЛА самолетного типа.

    После этого Гладков сообщил о повторном украинском обстреле поселка Красное, в результате которого был ранен мирный житель – мужчина получил проникающее ранение поясничной области, осколочные ранения головы и руки. Кроме того, дроны-камикадзе атаковали населенные пункты Байцуры и Зозули.

    В среду днем Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино, в результате погиб один человек, еще семеро ранены.

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    11 июля 2024, 02:42 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Грайворон, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждены две машины. Кроме того, атака вызвала аварийное отключение электричества на одной из улиц города, а также в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

    Напомним, в среду днем Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино, в результате погиб один человек, еще семеро пострадали. Вечером ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, был ранен мирный житель.

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    11 июля 2024, 06:34 • Новости дня
    За ночь над российскими регионами перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, два беспилотника были нейтрализованы над Брянской областью, по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской.

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву. БПЛА был уничтожен в Ступинском городском округе.

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    11 июля 2024, 04:16 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбито два украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет. Один БПЛА уничтожен над Клинцовским районом, второй – над Суражским.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали Шебекинский городской округ и Грайворон в Белгородской области.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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