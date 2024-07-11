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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня

    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей

    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    11 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС

    Салливан: F-16 для ВСУ будут базироваться на территории Украины

    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    В ходе брифинга для журналистов Салливан сказал, что самолеты F-16 будут базироваться только на Украине, а не в соседних странах, как предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16.

    Коментарии (13)
    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

    Коментарии (25)
    11 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

    Салливан: Вашингтон выступает за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал свое небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Комментируя отказ Польши выполнять просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией, Салливан заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы доставить средства ПВО на Украину, передает ТАСС.

    Киев, в свою очередь, может использовать эти системы наиболее эффективным образом для защиты своего неба.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

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    11 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Лебедева к 15 годам тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.

    Кроме 15 лет лишения свободы, суд также назначил конфискацию имущества Лебедева. «Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям. Первое – это сбор разведданных о силах обороны и корректировка воздушных атак», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее суд на Украине заочно признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в «коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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    11 июля 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия России в последние сутки освободила населенный пункт Восход в ДНР, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила этот населенный пункт и улучшила свое тактическое положение, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две БМП, включая американскую Bradley, гаубицу «Мста-Б», американское орудие М119, четыре пушки МТ-12 «Рапира», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии у Басовки, Новенького, Веселовки (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область). Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 355 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и пушка МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 460 человек, танк, три БТР, включая два американских М113, американскую гаубицу М198, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 700 человек, танк, две боевые бронированные машины «Козак», британскую САУ AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две британских гаубицы L-119.

    Также уничтожены машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Коментарии (7)
    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    11 июля 2024, 18:39 • Новости дня
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    @ Friedemann Kohler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика Украины замедляется из-за перебоев с электроэнергией и недовольства ходом конфликта, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

    МВФ наблюдает признаки замедления экономики Украины, заявила Козак на брифинге, передает ТАСС. Причины этого – перебои в подаче электроэнергии и ухудшение настроений населения в связи с ходом конфликта, пояснила она.

    Ранее МВФ уже снизил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до 2,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в апреле, напомнила Козак.

    «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности, связанной с конфликтом», – сказала она. Представитель МВФ также отметила, что организация «призывает власти страны и работает с ними над принятием макроэкономических мер и реализацией реформ».

    В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

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    11 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотников сбрасывают у Волчанска и Липцов боеприпасы с химическим веществом, которое приводит к ожогам у людей, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Факты сброса химического оружия зафиксированы в Волчанском и Липцовском управлениях, пока летальных случаев не наблюдалось, сказал Ганчев, передает ТАСС.

    При этом зарегистрирован сброс именно с дронов отравляющих веществ, эти вещества поражают дыхательную систему и приводят к химическим ожогам.

    В мае Минобороны заявляло, что ВСУ на системной основе применяют отравляющие вещества и химические средства поражения.

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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Швеция решила не поставлять Украине истребители Gripen

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведская сторона не планирует отправлять киевскому режиму истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок истребителей F-16, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.

    Украина решила, что использование двух систем воздушного истребителя одновременно – это «уже слишком», сказал Билльстрем в интервью «Голосу Америки» (СМИ признано иноагентом), передает ТАСС.

    По этой причине Швеция не будет поставлять JAS 39 Gripen. Вместе с тем шведская сторона не отказывается от возможных поставок этих самолетов Киеву в будущем.

    Ранее США заявляли, что украинские летчики сядут за штурвалы F-16 этим летом.

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    11 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Британии испугались ответных мер России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондону следует осторожнее помогать киевскому режиму, поскольку Москва может предпринять ответные меры, сказал замминистра внутренних дел Британии по вопросам безопасности Дэн Джарвис.

    Джарвис, отвечая на вопрос об ответных действиях России на разрешение нового премьера Кира Стармера Украине бить вглубь российской территории, заявил, что Лондону нужно быть «невероятно осторожным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Однако важнее всего остается скоординированная помощь НАТО Киеву, чтобы тот смог получать военное оборудование.

    Напомним, Стармер заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что новые британские власти сохранят приверженность оказанию поддержки киевскому режиму.

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      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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