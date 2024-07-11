Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.2 комментария
Львова-Белова посетила Забайкальский край
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках всероссийской инспекции органов системы профилактики посетила Забайкальский край и провела встречу с главой региона Александром Осиповым.
Кроме того, Львова-Белова вместе с командой осмотрела стационарные учреждения региона, где находятся дети, сообщается на сайте детского омбудсмена.
«По поручению президента, мы должны сделать все, чтобы система переходила на семейно ориентированный подход. Основной акцент на профилактику социального сиротства. Наша задача – посмотреть как в регионе выстроена работа органов системы профилактики и дать рекомендации по улучшению качества помощи семьям в трудной жизненной ситуации. По итогам инспекции разработаем конкретные предложения», – подчеркнула Львова-Белова.
Также она провела расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края с участием руководителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органов опеки и попечительства.
Детский омбудсмен посетила первый в России центр дневного пребывания для детей с инвалидностью «Лиловый дом» в Забайкальском крае. «Очень важно, чтобы у семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, был ресурс. Помощь в забайкальском центре дневного пребывания получили около 90 детей с различными нарушениями. Для родителей – это колоссальная поддержка», – отметила она.
Уполномоченный побеседовала с мамами детей-инвалидов. Мультипликационной студии «Лилового дома» детский омбудсмен подарила графический планшет для рисования. Продолжилась рабочая поездка детского омбудсмена приемом граждан Забайкальского края. Мария Львова-Белова взяла на контроль две непростые семейные истории: одна связана с тайной усыновления, вторая – с желанием папы-участника СВО воспитывать двух дочек. Также Уполномоченный посетила специализированный дом ребенка, наркологический диспансер и центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие», где пообщалась с детьми и родителями.
Кроме того, Мария Львова-Белова в неформальной обстановке встретилась с многодетными семьями региона.