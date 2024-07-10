Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
Молдавских полицейских отправили на Олимпиаду в Париже
Молдавия направит своих силовиков во Францию для помощи в обеспечении безопасности летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.
Как указал Эфрос на заседании кабмина, Молдавия окажет помощь французской стороне, реализованную путем делегации сотрудников МВД для обеспечения безопасного климата при проведении Олимпийских игр, передает РИА «Новости».
В кабмине его инициативу одобрили единогласно. Премьер Молдавии Дорин Речан отметил, что подобное соглашение является признанием возможностей Кишинева по охране общественного порядка и безопасности в сложных и чрезвычайных ситуациях.
Эфрос добавил, что это соглашение не только усилит двусторонние отношения в области безопасности, но и позволит молдавским специалистам ознакомиться на практике с тактиками по охране порядка и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось, что в Париже сотрудники Центра Помпиду устроили забастовку на время ОИ-2024.