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    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    26 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    12 комментариев
    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    9 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог Бордачев: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно. Другое дело, что Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели, как со многими маленькими и средними государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее США потребовали от Индии при контактах с Россией «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины.

    «Индия и США – стратегические партнеры, которых связывает много общих интересов. Дели в значительной степени ориентируется на Вашингтон в плане получения инвестиций и технологий, которые необходимы ей для развития», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «США же считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно, даже собственным стратегическим партнерам. Но Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели так, как они это делают со многими маленькими и средними государствами. Хотя наговорить ритуальных слов, в том числе о «суверенитете» Украины, американцам просто необходимо», – пояснил собеседник.

    Таким образом, по мнению Бордачева, риторика Госдепа в адрес индийских властей обусловлена не столько привычкой США мыслить себя гегемоном, сколько необходимостью повторять заученные речи. «Вместе с тем индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», – заключил политолог.

    Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на фоне визита Нарендры Моди в Москву заявил, что Индия при контактах с Россией должна «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины. «Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    По его словам, Индия – стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и «откровенный» диалог, в том числе по поводу «озабоченностей» Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели. Представитель Госдепа заявил, что Штаты ясно выражали свою озабоченность Индии по этому вопросу.

    Напомним, накануне Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Приезд Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.

    В понедельник президент России и индийский премьер провели неформальную встречу в Ново-Огарево. Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием. Нарендра Моди в свою очередь поблагодарил российского лидера за прием и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.

    Официальные переговоры состоятся во вторник. По данным ТАСС, в центре внимания визита индийского премьер-министра в Москву находится экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение «не может быть найдено на поле боя».

    За визитом Нарендры Моди в Москву пристально следят на Западе. Как отмечают аналитики газеты The Washington Post, приезд премьера Индии в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону. При этом, по их мнению, эта поездка усиливает позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. «Для Путина это очень важно. Это международное признание», – приводит издание мнение российского чиновника.

    Напомним, последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз совершал рабочий визит в Индию в 2021 году.

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    8 июля 2024, 01:55 • Новости дня
    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов

    The Wall Street Journal предположила, что Камала Харрис сможет заменить Байдена на выборах президента США

    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов
    @ Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Демократы рассматривают Камалу Харрис как единственную замену Джо Байдену на посту президента США, сообщила The Wall Street Journal.

    По мнению издания, в Демократической партии уже сформировалось мнение, что единственным кандидатом от партии на выборах будет Камала Харрис. Однако есть опасения, что она также будет отставать от Трампа в опросах общественного мнения. Ей придется объяснять причины инфляции и других проблем, которые достались от Байдена, передает ТАСС.

    Тем не менее, демократы, которые поддерживают политику идентичности, побоятся отказать в выдвижении кандидатуры женщины, говорится в материале.

    По мнению авторов статьи, партийным лидерам стоит официально объявить о замене Байдена на Харрис на общенациональном съезде, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

    Напомним, в субботу Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США.


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    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    График саммита выходит за пределы привычного распорядка дня Байдена. Поэтому стоит ожидать от американского лидера новых ляпов. Другое дело, что встреча в целом станет очередным сборищем «хромых уток», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сочли, что саммит НАТО в Вашингтоне станет решающим испытанием пригодности Джо Байдена для второго президентского срока.

    «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

    «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

    Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

    FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

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    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

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    9 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за своего эго. Такое мнение высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

    «У него есть чувство собственного достоинства, он не хочет уходить», – отметил Трамп в интервью Fox News. По его словам, первая леди Джилл Байден тоже хочет, чтобы ее муж оставался в президентской гонке, поскольку сейчас ей «хорошо живется», передает ТАСС.

    Трамп предположил, что если Байден снимет свою кандидатуру, его заменит вице-президент Камала Харрис. Экс-президент подчеркнул, что считает работу Харрис, особенно в сфере защиты границы, «неэффективной».

    Напомним, накануне Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.


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    8 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В офисе Зеленского предсказали плачевные для себя результаты саммита НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Киевское руководство не могло представить себе последствия «политического шторма» после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, сказал Лещенко в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    «Соответственно, в самой Демократической партии уже нет уверенности в своем кандидате [действующем президенте США Байдене]. То есть в этих условиях очень сложно рассчитывать на какие-то, я бы сказал, приятные нашему уху формулировки», – отметил он.

    Советник главы офиса добавил, что если на саммите НАТО прозвучат высказывания, содержащие план вступления Украины в альянс, то это станет достижением для киевского режима.

    Ранее американская пресса сообщала, что члены НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на саммите в Вашингтоне. Также источник заявлял, что страны этого военного блока якобы намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

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    8 июля 2024, 00:37 • Новости дня
    У Конгресса США появились серьезные вопросы к лечащему врачу Байдена

    Конгрессмен Джеймс Комер решил расспросить лечащего врача Байдена о практике медосмотров

    Tекст: Максим Попов

    Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, предложил врачу Джо Байдена дать показания в конгрессе о практике медицинских осмотров президента и возможном участии родственников американского лидера в бизнес-операциях.

    По словам Комера, в его распоряжении есть доказательства того, что доктор Кевин О'Коннор был вовлечен во взаимодействие президентского брата Джеймса Байдена с компанией Americore Health, которая находится на грани банкротства. От этой компании Джеймс Байден якобы получил займы на сумму 200 тыс. и 400 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Известно, что Комер уже запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями, в которых участвовали Байдены. Он предположил, что личные интересы могли повлиять на медицинские заключения О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего президента и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты.

    Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    9 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    WSJ: Последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Долгое время советники президента США Джо Байдена контролировали его личные контакты и передвижения, чтобы скрыть участившиеся ошибки, которые он допускает, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации издания, Белый дом уже более года планирует расписание президента таким образом, чтобы оградить его от нежелательных высказываний и речей. Например, советники уменьшили количество пресс-конференций и интервью для СМИ, а также старались, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии были ограничены обменом заранее подготовленными любезностями, передает ТАСС.

    Кроме того, помощники Байдена ограничили количество его зарубежных поездок, так как опасались, что у него может не хватить на них сил, говорится в материале.

    Напомним, по словам экс-президента США Дональда Трампа, Байден не покидает предвыборную гонку из-за своего эго.


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    8 июля 2024, 10:22 • Новости дня
    Орбан анонсировал визит в Вашингтон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский пресмьер-министр Виктор Орбан намерен отправиться в столицу Соединенных Штатов после поездки в Пекин, об этом сообщил сам политик.

    «Следующая остановка: Вашингтон», – заявил Орбан в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан недавно посетил Киев, после чего направился в Москву, а затем – в Пекин. Свои визиты он называет «миссией мира». В ходе поездок он уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским.

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    7 июля 2024, 22:37 • Новости дня
    У супруга вице-президента США нашли новый коронавирус

    Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом

    Tекст: Максим Попов

    Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом, но в данный момент его заболевание протекает бессимптомно, говорится в заявлении Белого дома.

    «Вчера тест Эмхоффа на COVID-19 показал положительный результат после того, как у него проявились слабовыраженные симптомы», – процитировало ТАСС слова пресс-службы администрации.

    В заявлении также отмечается, что ранее Эмхофф был вакцинирован и позднее ему трижды провели ревакцинацию. У него болезнь протекает бессимптомно, и он работает в удаленном режиме.

    Отмечается, что Камала Харрис прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.


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    9 июля 2024, 10:58 • Новости дня
    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    Wall Street Journal: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена

    WSJ: Саммит НАТО ставит под сомнение физическое состояние Байдена
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американскому президенту Джо Байдену предстоит серьезное испытание на трехдневном саммите НАТО, который открывается во вторник, пишет The Wall Street Journal.

    Представители Белого дома рассчитывали, что саммит НАТО продемонстрирует лидерство американского президента после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает Wall Street Journal.

    Однако это стало «решающей проверкой его пригодности ко второму президентскому сроку».

    Газета подчеркивает, что очередная неудача только усилит призывы к 81-летнему Байдену выйти из президентской гонки.

    Ранее Wall Street Journal писала, что последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена.

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    8 июля 2024, 13:23 • Новости дня
    Россия не нашла оснований для пристрелочного диалога с США по контролю над вооружениями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона отметает возможность даже «пристрелочного диалога» с американской по вопросу о контроле над вооружения, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    По его словам, причина кроется в деструктивном курсе Соединенных Штатов. Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России и изыскивает любые возможности для того, чтобы помешать справляться с текущими задачами.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что США нарушили стратегическую стабильность и подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.

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    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

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    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

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    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

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    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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