Белый дом признал гибель мирных палестинцев при освобождении заложников в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американским телеканалам не смог проверить данные палестинских властей о 200 погибших в операции по освобождению заложников. Он отметил, что правда никогда не станет известна, передает РИА «Новости».

Салливан в эфире ABC подтвердил гибель гражданских лиц, назвав это «трагедией», которая «разбивает сердца». По его словам, «палестинский народ живет в аду на этой войне», а ХАМАС «укрывается в гражданской инфраструктуре, прячется под землей, подвергает опасности палестинский народ».

Советник президента США добавил, что ХАМАС должен немедленно принять предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся в неволе заложников-израильтян.

Накануне израильские военные во время операции в секторе Газа освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года.