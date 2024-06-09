СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
Гуцул выразила желание встретиться с Путиным
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что хотела бы еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил соответствующий запрос. Гуцул отметила, что хотела бы закрепить первую встречу с главой российского государства, передает РИА «Новости».
Гуцул приехала в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».
Напомним, Путин встречался с Гуцул 7 марта на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.