  • Новость часаГруппировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
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    Эстонию сделали тараном по воровству российских активов
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    27 комментариев
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    3 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будет пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    9 июня 2024, 15:42 • Новости дня

    Гуцул выразила желание встретиться с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что хотела бы еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил соответствующий запрос. Гуцул отметила, что хотела бы закрепить первую встречу с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    Гуцул приехала в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

    Напомним, Путин встречался с Гуцул 7 марта на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    9 июня 2024, 07:27 • Новости дня
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России

    Орбан заявил о желании Запада вернуть 1990-е годы в отношениях с Россией

    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада, «вставшие на тропу войны», хотят одержать над Россией военную победу, чтобы заполучить российские богатства, как в 1990-х годах, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что «гениальный план» Запада «абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть». Он указал, что в 1990-х годах Россия приветствовала европейцев и позволяла им «беспрепятственно внедряться в экономику», передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

    По его словам, Запад в 1990-х годах эксплуатировал Россию и Украину, но народ России в результате «взял все в свои руки». Сейчас же в странах Запада желают вернуть прежние времена, увидеть «великую перестройку на Востоке», а «поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты» уже пытаются нажиться на украинском кризисе.

    Орбан с иронией заявил, что сейчас США проталкивают «отличное предложение» – Вашингтон выдаст Киеву кредит на 40 млрд долларов, а Европа предоставит гарантии возвращения долга. Орбан подчеркнул, что Украина уже погрязла в долгах, хотя прежде являлась богатой страной.

    Напомним, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать седьмую статью Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине. Она отметила, что Будапешт слишком часто блокирует инициативы Брюсселя по оказанию военной помощи Киеву.

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    9 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра

    Военкор Котенок заявил о начале отступления ВСУ из Часова Яра

    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отошли на западные рубежи города, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Как указал Котенок в своем Telegram-канале, к исходу минувших суток ВСУ признали потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре. По его словам, причиной отступления стала переброска значительных сил ВСУ на Харьковское направление, в результате чего оставшимся бойцам не хватает численности для удержания позиций в Часовом Яре.

    «Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление», – отметил он. Военкор добавил, что оставшаяся живая сила не может удержать кварталы.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что «говнюку» Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    8 июня 2024, 19:16 • Новости дня
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Андрей Козлов, освобожденный в секторе Газа и возвращенный в Израиль, по-русски поблагодарил премьер-министра БиньяминаНетаньяху, который навестил его в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

    Козлов дважды по-русски сказал «Спасибо» Нетаньяху, и они обнялись. Премьеру Израиля переводил с русского на иврит офицер израильской армии, передает ТАСС.

    Согласно кадрам, опубликованным Армией Израиля Козлов  прошел медицинское обследование и связался с близкими в Петербурге, пишет РБК.

    По данным СМИ, россиянин переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Санкт-Петербурге. По данным израильского МИД, генконсульство еврейского государства в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Козлова, они намерены приехать в Израиль уже в воскресенье.

    Ранее стало известно, что израильские военные освободили в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин.

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    8 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.

    По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.

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    9 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию

    Депутат парламента Гамбурга Петерсен вместе с детьми переехала из Германии в Россию

    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию
    @ olga-petersen.de

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Петерсен, которая является депутатом парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», сообщила, что переехала в Россию вместе со своими детьми.

    Свое решение Петерсен объяснила заботой о безопасности детей. Она сказала, что по-прежнему является депутатом и собирается продолжать деятельность в этой роли «в меру своих возможностей», пишет «Российская газета» со ссылкой на Bild.

    При этом, по данным издания, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. Сейчас идет процесс ее исключения из партии, передает RT.

    Напомним, Петерсен исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии» за то, что она действовала в качестве наблюдателя на выборах президента России. Петерсен – уроженка Омска.


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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    8 июня 2024, 22:00 • Новости дня
    Питон в Индонезии проглотил женщину целиком

    Tекст: Вера Басилая

    Пятиметровый питон в центральной части Индонезии целиком вместе с одеждой проглотил женщину, она погибла в его животе, сообщил старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси.

    По информации СМИ, мать четверых детей не вернулась домой. Были организованы поиски, муж нашел ее вещи, а вскоре пятиметрового питона с раздувшимся животом, в котором и обнаружили пропавшую женщину. Уточняется, что змея проглотила ее вместе с одеждой, передает РИА «Новости».

    Ранее питон укусил мужчину в тату-салоне в Казани.

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    9 июня 2024, 03:54 • Новости дня
    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне

    Додон счел действия Санду подготовкой Молдавии к войне

    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду и ее кураторы готовят страну к войне, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    На полях ПМЭФ Додон указал, что при Санду нейтральная Молдавия постоянно проводит учения с НАТО, в аэропортах страны приземляются самолеты из США, происходит «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину». Также, по его словам, в четыре раза вырос бюджет министерства обороны, приобретается оружие, «активно созывают в военкоматы резервистов», передает ТАСС.

    Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира». «Майя Санду – это путь к войне», – сказал он, выразив беспокойство в связи с тем, что Санду может довести Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

    При этом Додон выразил уверенность, что Санду не сможет честно выиграть выборы президента: «По всем опросам, включая западные, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг». По его словам, «другого президента хотят» 55–60% граждан Молдавии. При этом Санду «может выиграть только за счет махинаций за рубежом».

    Напомним, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад может реализовать в Молдавии «украинский сценарий», включающий поставки оружия и попытку силового захвата Приднестровья.

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