На «СКА-Арене» в Петербурге произошел пожар

Чаша и трибуны «СКА-Арены» в Петербурге пострадали в результате пожара

Tекст: Дарья Григоренко

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:46 мск. В результате возгорания выгорел электронный информационный видеобортик чаши на площади 15 погонных метров, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. метров, также пострадало 400 кв. метров пластикового покрытия чаши главной арены, передает ТАСС.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 01:52 мск. В 02:11 мск пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано. Отмечается, что никто не пострадал.

«СКА-Арена», построенная в 2023 году, является самым большим хоккейным дворцом в мире, вмещая 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах. В настоящее время СКА проводит домашние игры в Ледовом дворце, вмещающем 12 300 зрителей.

Ранее сообщалось, что у складского помещения на юге Москвы обрушилась кровля из-за возгорания.