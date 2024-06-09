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В ДНР сообщили о сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сообщается, что ВСУ около 7.20 мск атаковали ударными БПЛА Горловку, был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета, передает РИА «Новости».
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при атаке ВСУ пострадали семь человек.