В Горловке при атаке ВСУ пострадали семь человек

Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.6 комментариев
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.31 комментарий
Глава Ивангорода Карпенко: Эстонцы в одностороннем порядке установили пограничные буи на российской территории
«Эту коллизию мы расцениваем как провокацию и шантаж со стороны Эстонии. На протяжении многих лет проблем не было. Перед началом навигации мы проводили совместную встречу и вместе с эстонскими пограничниками устанавливали буи. Сейчас они отказались от такой встречи и выдали нам перечень координат, которые не соответствовали действительности», – рассказал глава Ивангорода Виктор Карпенко, который в течение десяти лет командовал морскими пограничниками в Кингисеппском районе.
«Мало того, эстонцы в одностороннем порядке установили буи на нашей территории. Причем потом сами же признали, что эти координаты неверные, – продолжил собеседник. – Эти провокационные действия направлены на дестабилизацию ситуации. Сейчас все действия со стороны правительства Эстонии носят именно такой характер, начиная со сноса наших памятников и заканчивая вопросом с этими буями».
Со стороны России, чьи пограничники сняли неправильно установленные буи в ночь на 23 мая, все действия были правильными и выверенными, они подкреплены правовой базой и международным сводом морского законодательства, подчеркнул Карпенко. Он напомнил о правилах прохождения государственной границы на внутренних морских водах и связанных с ними водоемах. «В них определено, что по рекам граница проходит по тальвегу (наиболее пониженные участки дна), а по водохранилищу, как правило, по старому руслу.... Мы всегда придерживаемся этих правил, которые определены международным сводом законов», – подчеркнул собеседник.
По его словам, буи впервые начали устанавливать по инициативе российской стороны, потому что они помогают местным отдыхающим и рыбакам не оказаться по ошибке в чужих территориальных водах. Он напомнил также, что эстонцы иногда не соглашаются по прохождению линии госграницы по Нарвскому водохранилищу, Финскому заливу и частично верхнему течению Нарвы. «Они считают, что у них там немного другие территории, а мы привязаны к международному своду законов и правил установки границы», – пояснил Карпенко.
Как пишет сайт 47news, буи появились в акватории нижнего течения реки Нарва – у моста Дружба, рядом с Ивангородской крепостью и ГЭС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны. Боррель назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».
По данным департамента полиции и погранохраны МВД Эстонии, российские пограничники сняли 25 буев. В ведомстве отметили, что расположение маркеров может меняться каждую весну, и в этом году Россия якобы не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.
Глава ведомства Маргус Цахкна пообещал вызвать на ковер российского поверенного в делах и потребовал немедленного возвращения навигационных маркеров.
Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности
«Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.
Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.
Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.
Он отметил, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков – это табу, на которое не должны распространяться санкции, передает ТАСС.
Силуанов отметил, что сейчас идеология изменилась, и никакие правовые основы для западных стран не действуют.
У России также есть возможности использования доходов от ресурсов других стран. «Будет решение – мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть», – сказал министр.
Газета ВЗГЛЯД ранее выяснила, как Россия ответила на воровство США.
По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».
Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.
Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине
Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.
Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.
Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России
Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».
Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий подтвердить легитимность Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.
Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове
Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».
Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.
Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.
По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.
Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.
Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».
FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года
Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.
Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт
Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.
По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.
Эксперты: Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства
«Народный ОПК» способен оперативно подстраиваться под нужды бойцов в зоне спецоперации. Именно малые предприниматели быстрее реагирует на необходимые изменения, вводят новшества и ноу-хау, перенастраивают производство. Крупным предприятиям сложнее менять систему и технологии, а результат нужен здесь и сейчас. Надо развивать систему малых и микропредприятий в системе ОПК», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
«Моя двоюродная сестра в Краснодаре активно плетет маскировочные сети. То есть «народный ОПК» – это инициатива граждан в помощи фронту... Постоянно происходит живой обмен информацией участников СВО с так называемыми кулибиными, народными мастерами. Даже те, кто не является участником боевых действий, погружается в проблематику СВО. Энтузиасты за счет своего личного времени и ресурсов вносят свой вклад», – отметил эксперт.
Немало кулибиных оказалось среди представителей региональных национально-культурных автономий, в частности, проживающих в России этнических азербайджанцев. Народными умельцами создаются не только средства маскировки, но FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы и подавления, детекторы беспилотников, «дронобойки», уникальные снайперские ружья и так далее. «Речь идет о помощи бойцам, вопросах технического и инженерного обеспечения. Поставляются беспилотники, маскировочные сети и многие другие вещи, которые позволяют комфортнее чувствовать себя в боевых условиях», – добавляет спикер.
По его мнению, российским производителям военного оборудования нужно брать пример с кулибиных. «Руководители предприятий ОПК должны побывать на фронте, понять, что нужно делать для конкретного бойца, снайпера, танкового, мотострелкового или артиллерийского подразделения. Нужно вникать в любые мелочи, общаться с командирами, брать шефство над конкретным подразделением и получать информацию о том, что им необходимо», – считает Перенджиев.
В субботу президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.
Сразу после церемонии инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Президент указал, что для достижения успехов Россия должна находиться на шаг впереди в технологическом плане. Над этой задачей в настоящий момент работают разные организации: специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Минобороны и даже гражданские службы.
В связи с этим он заявил о важности развития «народного ОПК». «Над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – отметил глава государства.
«Предприятия ОПК в основном выпускают сложные технические изделия. Ранее был принят закон, чтобы в структуре гособоронзаказа работали малые и средние предприятия. При этом закон допускал, чтобы доля этих предприятий составляла примерно 15% от гособоронзаказа. Но, к сожалению, полностью этот закон так и не заработал. Кулибины могли бы занять нишу по выпуску мелкосерийных изделий и всего того, что меньше всего интересует крупные оборонные предприятия», – считает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».
По его словам, призыв президента активнее задействовать ресурсы «народного ОПК» направлен на то, чтобы «процедура включения таких предприятий в систему гособоронзаказа была максимально упрощена». Сейчас, действуя в рамках существующего федерального закона, от момента выхода на конкурс до заключения договора пройдет порядка 190 дней и за это время «потребность изделия может быть критической».
«Если посмотреть на требования федеральных законов по гособоронзаказу, то малые и средние предприятия не смогут соответствовать им. Чтобы изделие рассматривалось государственной комиссией, нужно изготовить десять опытных образов за свой счет и отдать на госиспытания. Не всякое малое предприятие готово идти на такие затраты, хотя их образцы в качестве частной инициативы уже отлично зарекомендовали себя в ходе боевых действий», – рассказал Леонков.
Помимо возможных организационных сложностей кулибины могут столкнуться с проблемой допуска к государственной военной тайне. «Для производства чего-либо нужно иметь допуск. Аттестация предприятий на допуск – это отдельная серьезная процедура», – указывает специалист.
«Понятие государственно-частное партнерство нужно распространить на «народный ОПК». Деятельность таких народных предприятий направлена на помощь фронту, а не получение прибыли. Возможно, можно было бы узаконить связку конкретного взвода с «народным ОПК» в конкретном регионе», – уверен Перенджиев.
Эксперты сходятся во мнении, что назначенный недавно министром обороны экономист Андрей Белоусов сможет наладить систему взаимодействия государства с «народным ОПК». «Речь идет о том, чтобы ресурсы народного производства четко работали на оборону, успех СВО. Все это должно быть юридически оформлено. Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства в правовом и управленческом поле», – подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
По мнению Леонкова, новому руководству Минобороны предстоит заняться вопросами упрощения взаимодействия малых предприятий с военным ведомством. «В США уже принимаются законы, которые упростили бы частным предприятиям работу с Пентагоном. То же самое нужно делать и нам. Те инновации, которые подтверждают свою эффективность на поле боя, должны быстрее попадать в войска. Кроме того, кулибины должны иметь заказ, то есть финансирование мелкосерийного производства востребованных изделий», – подытожил Леонков.
Ники Минаж задержана в аэропорту Схипхол за хранение легких наркотиков
О задержании исполнительницы сообщил портал nu.nl. Военная полиция подтвердила задержание за хранение легких наркотиков гражданки США, но не стала уточнять, кто именно задержан, передает ТАСС.
При этом ранее Минаж опубликовала в соцсети видео споров с сотрудниками аэропорта и с военной полицией. Она обвинила сотрудников аэропорта в «попытке саботировать тур», а полицию убеждала, что никаких наркотиков у нее нет, передает РБК.
В 2020 году брата исполнительницы Джелани Мараж приговорили к 25 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней падчерицы. Самой Ники Минаж на заседании суда не было, но в ходе процесса зачитали ее письмо от 2016 года, в котором исполнительница просит более мягкого наказания для брата, называя его «нежным, терпеливым и самоотверженным».
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу в Москве
Ранее Telegram-каналы сообщали, что у Тереховой якобы открылось внутреннее кровотечение. В больнице госпитализацию подтвердили, сотрудник больницы сообщил, что у актрисы ритм дыхания регулярный, состояние средней тяжести, передает РИА «Новости».
На сайте Союза кинематографистов России ранее появилось обращение семьи Маргариты Тереховой, где говорится, что врачи поставили ей «неутешительный диагноз». «Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние», – сказано в сообщении.
Маргарите Тереховой 81 год, народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
С 1960-х года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известна по ролям в драме «Монолог», кинофильмам «Зеркало» «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и многим другим.
Польский оператор PERN и российская «Транснефть» договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию
Как сообщает Reuters, PERN и «Транснефть» договорились сохранить транзит. Указывается, что он мог прерваться уже в июне. Reuters пишет, что ранее возникла «тупиковая ситуация» с платежами, передает РБК.
Reuters пояснило, что «Транснефть» требовала от Польши до июня оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово, а PERN боялся нарушить санкции. В результате расходы согласился оплатить нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, получающий указанную нефть. Также отмечается, что обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания.
В 2023 году «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию.
G7 обещала бороться с обходом западных санкций и «обманными практиками» перевозки нефти из России
В итоговом коммюнике министры стран G7 заявили, что намерены помешать «попыткам уклониться от санкций или обойти их». В частности, речь идет о «содействии закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов».
Также в G7 намерены добиваться соблюдения потолка цен на российскую нефть. Тем, кто использует «обманные практики» для перевозки нефти из России G7 пригрозила санкциями, передает РИА «Новости».
Напомним, главы министерств финансов и экономики стран Группы семи не смогли принять решение об использовании прибыли от замороженных активов России.