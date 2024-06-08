Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Кейт Миддлтон извинилась за отсутствие на репетиции парада в честь Карла III
Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за свое отсутствие на военном смотре парада, рассматриваемого как ключевая репетиция за неделю до парада честь Карла III.
Она должна быть полководцем Ирландского гвардейского полка, передает РИА «Новости».
«Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я надеюсь, что очень скоро вновь смогу всех вас представлять», – говорится в письме Миддлтон.
Ранее газета Telegraph писала, что Миддлтон пропустит мероприятие 8 июня на фоне проходящего лечения от рака, о котором она объявила22 марта.