Путин заявил, что России нужны только квалифицированные трудовые мигранты

До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.14 комментариев
Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.17 комментариев
Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.
По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.
«Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.
Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.
«Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.
«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.
Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.
«Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.
Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов
«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.
Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.
«В текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок больше трех лет и под значительно более высокий процент», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».
В феврале Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.
Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада
По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.
Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».
Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».
Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.
«В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц, сейчас он уже выше прожиточного минимума согласно Конституции.
Ранее президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы.
«Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.
«Мы поставили цель – войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, Россия уже занимает четвертое место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.
Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.
Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.
Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.
По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.
Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.
«В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Но, кстати сказать, по мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами», – заявил Путин. Его слова передает официальный сайт главы государства.
Президент отметил, что потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. «Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека», – отметил Путин.
Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.
«Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.
До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.
С инициативой проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выступил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Глава государства поддержал это предложение.
«Мы должны принять это решение, – согласился Путин. – Самое главное – нужно поддержать людей».
С апреля в России на 7,5% проиндексировали социальные пенсии.
«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.
Глава государства напомнил, что действие программы «Семейная ипотека», позволяющей семьям с детьми в возрасте до шести лет получить льготный кредит по ставке 6%, было продлено до 2030 года.
«Предлагаю здесь дополнительное специальное решение для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться «Семейной ипотекой» под 6% независимо от возраста детей», – сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».
Единственное условие – чтобы хотя бы один из детей в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотечной сделки, пояснил Путин.
Аналогичные условия предлагается распространить на все регионы России для всех семей, желающих построить свой дом. Глава государства поручил правительству запустить эти программы уже с 1 июля этого года.
Ранее в России продлили субсидии на ипотеку для многодетных.